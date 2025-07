Estopa: «En la 'terreta' siempre nos tratan excesivamente bien»

Estopa arranca este verano su gira por los festivales de España con la promesa de hacer su repertorio más explosivo. El dúo de hermanos ... de Cornellà –David y José Manuel Muñoz–, conocidos por himnos como 'Por la raja de tu falda' o 'Tu calorro', vuelve a pisar Valencia. Esta vez lo hacen el domingo en el Zevra Festival de Cullera, donde subirán al escenario principal para cantar sus grandes clásicos.

–¿Cómo elegís el repertorio para la gira?

–Este año al hacer una gira de festivales hay conciertos en los que hacemos hora y media de espectáculo y otros más. Esto nos permite hacer un repertorio bastante amplio. Repasamos todos nuestros discos y tratamos de poner toda la carne en el asador. Eliminar baladas y que la gente se lo pase bien.

–Estopa actúa este domingo en el Zevra. ¿Qué tenéis preparado para la 'terreta'?

–En la 'terreta' la verdad es que siempre nos tratan excesivamente bien, creo que nos van a mal acostumbrar. La gente se pone a 100 desde la primera canción y nos llevan volando hasta el final. Se cantan las canciones como si fuera el último concierto siempre. Eso para el que está encima del escenario es de agradecer.

–¿Qué significa para vosotros seguir colgando el cartel de «entradas agotadas» después de tanto tiempo?

–La verdad es que mola, además se van sumando nuevas generaciones. En las primeras filas siempre ves a personas de 15, 16 años, gente que cuando salimos nosotros no estaban ni siquiera planeados. Por ejemplo, la canción 'Como camarón' tiene 26 años y de repente ves a alguien de 12 o 13 años que se la sabe. Es algo muy gratificante y sorprendente.

–¿Cuál creéis que es la clave de esa conexión intergeneracional?

–No lo sé, intentamos no analizarlo mucho y que todo el mundo se suba al carro de manera natural. Yo sé que pasa de padres a hijos. Por ejemplo, a mí mis padres me ponían su música: mi padre era muy de Los Chichos y Camarón, y mi madre más de Julio Iglesias. Ese es el caso, todo al final va calando y me imagino que ahora ocurrirá lo mismo con las nuevas generaciones.

–Estopa siempre ha sido un sinónimo de autenticidad. ¿Cómo os mantenéis firmes a vuestra esencia en un panorama con tanto ruido y cambios?

–Siempre decimos que en este momento musical hay gente que intenta subirse a las nuevas modas. Nosotros cuando ocurren este tipo de cambios intentamos ser más nosotros que nunca. Estopa ya tenemos nuestros sonidos, nuestra manera de hacer las canciones. No tenemos por qué subirnos a nuevas olas.

–¿Cómo dirías que ha cambiado vuestra forma de componer con el paso de los años?

–Ahora estamos mejor, somos más conscientes y tratamos de disfrutarlo más. Antes no éramos conscientes de lo que nos ocurría. Éramos como en 'El Principito' cuando la serpiente se come un elefante, no acabábamos de digerirlo, esta era la sensación que teníamos.

–Habéis hecho grandes colaboraciones, ¿con quién os gustaría grabar algo que aún no hayáis hecho?

–Hombre, siempre te queda gente que te gusta. A lo largo de nuestra carrera hemos conseguido cantar con Serrat, Sabina, Rosario, Fito, Amaral, Dani Martín... Siempre nos queda en el tintero hacer algo algún día con Extremoduro, con Robe. Eso sería maravilloso.

–¿Hay algún artista juvenil que os llame especialmente la atención?

–Nos gusta mucho el Momo, un rapero de Zaragoza. Siempre nos ha gustado el rap y claro, ahora está viviendo otra nueva generación de nuevos raperos. Momo se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy muy bueno.

–¿Cuál ha sido vuestro secreto para trabajar juntos tantos años?

–Siempre hemos tenido una relación de hermanos muy buena, nos hemos apoyado y defendido a la par. Somos una aleación indisoluble.

–En toda vuestra carrera, ¿qué momento creéis que marcó un antes y un después?

–El caso más reciente fue cuando tocamos aquí en esta gira anterior, que tocamos en el Olympic de Barcelona, en el Metropolitano de Madrid y en la Cartuja de Sevilla. Han sido tres estadios y nunca habíamos tocado delante de tanta gente. La verdad es que flipas cuando cantas en un sitio así y ves que estás tocando como si fuéramos los Rolling Stones.

–¿Qué es lo que todavía os queda por hacer después de 26 años?

–Seguir disfrutando. No tenemos ningún objetivo al que llegar. Mientras sigamos disfrutando seguiremos en el negocio. Y, no tratar esto como un negocio, sino como una manera de pasárselo bien, como un hobby, como una pasión.

–¿Hay algo que Estopa nunca se ha atrevido a hacer y que queráis empezar ahora?

–No lo sé, yo creo que vamos abriendo nuestra mente gastronómica. Pero, en el plano musical, no tenemos ninguna cosa que nunca hayamos hecho y queramos hacer. Preferimos hacer nuestro disco, nuestra gira, nuestro descanso y así muchas veces: disco, gira, descanso. El descanso es componer, pero para nosotros el componer es descansar.

–Estopa celebra ahora sus bodas de plata, más de veinticinco años juntos y sumando. ¿Qué nos espera de Estopa en los próximos veinticinco?

–Pues lo mismo. Misma filosofía de vida, como te estaba contando: componer, disco, gira y descansar. Así estaremos hasta que empecemos a ver esto como un trabajo, cuando lo veamos así, a lo mejor es el momento de dejarlo, pero, de momento, nos lo pasamos muy bien.

–Después de tantos discos y éxitos, vuestros fans siempre esperan una sorpresa. ¿Pueden soñar con un tema nuevo en los próximos meses?

–Sí, en septiembre sacamos algo nuevo, un temita, no quiero decir mucho más. Algo que todavía no está anunciado, pero sí que te diré que en septiembre algo habrá.