Todos los conciertos de Viveros de este fin de semana (18-20)

¿Buscas el plan perfecto para las noches valencianas de este fin de semana? La música en vivo es la respuesta. Con una cartelera muy variada que abarca artistas de diferentes géneros musicales como son el pop, el rock o la salsa, Valencia se convierte en el epicentro de una exposión sonora que promete no dejar indiferente a nadie.

Desde conciertos en solitario o en grupo, desde giras propias o colaboraciones con grandes eventos... La ciudad tiene un sinfín de posibilidades con las que disfrutar este fin de semana. Estas son las actuaciones que hay este fin de semana en la ciudad:

Leiva:

Tras un parón desde finales de 2023, el artista madrileño regresa a los escenarios con su 'Tour Gigante'. Estará actuando este sábado, 19 de julio, en el Estadio Ciutat de València, donde a partir de las 22.30 horas dará comienzo a una noche mágica en la que cantará canciones de su sexto disco 'Gigante', junto a himnos como 'Maniobras suicidas' o 'Como si fueras a morir mañana'.

El artista ha conseguido agotar las entradas de pista y grada baja, pero todavía quedan algunas disponibles de las gradas de tribuna alta (38 euros) y las de tribuna media (40 euros).

Conciertos de Viveros:

Todos los conciertos empezarán a las 22.00 horas, siendo la apertura de puertas a las 20.00 horas.

Este viernes, 18 de julio, llenará el escenario con su esencia Víctor Manuelle. Un cantante estadounidense de origen puertorriqueño, cuyo género es la música tropical y el pop, se subirá para cantar canciones como 'Dile a ella', 'Si tú me besas' o 'Se me rompe el alma'. A pesar de que se han agotado todas las entradas de Front Stage, todavía se pueden comprar las entradas generales que están a 35 euros.

Para el sábado, 19 de julio, será Luis Fonsi quien protagonice la noche. El artista puertorriqueño está decidido a hacer bailar a todo el público que asista con temazos como 'Despacito', 'Échame la culpa' o 'Mi Amor'. Aún quedan entradas por vender, por lo que si no quieres perdértelo se pueden adquirir las entradas generales por 40 euros, y las de Front Stage por el doble (80 euros).

Por último, para cerrar por todo lo alto el fin de semana, el domingo 20 de julio, será Simple Minds quien ponga alegría y diversión a la noche. La banda británica lleva casi 50 años en activo, consquistando al público con sus canciones de rock. Es tanta la emoción por escuchar en vivo míticas canciones como 'Promised You a Miracle', 'Waterfront' o 'You Forget About Me', que han conseguido agotar todas las entradas para el concierto.