Francisco: «Vuelvo a tope y voy a dar en la plaza de la Virgen un concierto inolvidable»

Francisco (Alcoi, 5 de febrero de 1959) abre la puerta de su casa con una amplia sonrisa, con cierta dosis de euforia y con ... varios kilos perdidos en este camino que ha transitado en los últimos meses. Más fino, su figura gana centímetros. Espejo de cantante de canción ligera, esa categoría en la que casi gana en Gente Joven. Su perro, Fran, fiel amigo, le acompaña; sobre la mesa, trabajo, y al fondo su estudio, donde puntea una guitarra. Su cabeza no para: proyectos, ideas y lo que venga. Son cerca de las doce del mediodía y ya lleva en su mochila el paseo diario casi al alba por la huerta y un par de gestiones. Paca, mujer, amiga y apoyo, se ha ido a disfrutar de la piscina en este verano abrasador.

La primera mitad del año 2025 no ha sido buena para el cantante alcoyano. En marzo, una enfermedad respiratoria casi le noquea; semanas después, la muerte de su hermano Juan Ramón fue un palo emocional. Dos golpes duros, dos ganchos en la mandíbula que le han hecho tambalearse pero sin llegar a caer. Del dolor, del físico y del emocional, ha resurgido y este sábado, a partir de las once y media de la noche, ofrecerá un concierto en la plaza de la Virgen de Valencia abierto y gratuito para todos los que quieran disfrutar de uno de los grandes cantantes que ha dado la Comunitat Valenciana.

«Ahora comienza para mí una segunda etapa de mi carrera como cantante, me lo tomo como otra oportunidad. El del sábado es como una reaparición tras unos meses complicados, sin duda uno de los conciertos más importantes de mi vida por muchas cosas. He tenido una fibrosis pulmonar que me ha dado muy fuerte y de la que afortunadamente estoy recuperado, y luego el golpe de la muerte de mi hermano. Va a ser un concierto muy importante, como una resurgir del ave fénix», señala Francisco, que cuenta las horas para presentarse en uno de los lugares icónicos de la ciudad de Valencia.

El cantante lleva varios años asentado en Godella, un pueblo que le encanta y en el que ha echado raíces. Por la calle, los vecinos le saludan, con un hola cálido, donde no sólo ven al cantante sino a uno más en el barrio. Francisco entra en la horchatería que hay junto a la estación del metro y pide un café con leche y dos tostadas de aceite y sal.

Habla rápido, con cierta sobrecarga de emoción, inquieto ante lo que está por venir. Se le nota contento y agradecido. Ha cumplido una cuenta pendiente, algo que esperaba desde hace muchos años. «Es la primera vez que me contrata el Ayuntamiento de Valencia para cantar aquí, en mi ciudad. Creo que me habían contratado en todas las capitales de España menos en la mía, y la verdad es como cerrar una cuenta que estaba pendiente», señala, quizá hasta con cierto alivio.

No hay mejor forma que resurgir que a lo grande, y Francisco sabe que juega en casa. «Va a ser un concierto maravilloso, donde en el repertorio no van a faltar mis clásicos como Latino, Adonde voy sin ti o Tú ni te imaginas», señala, y advierte de que en el recital habrá sorpresas, tanto de canciones como de puesta en escena. Y, como es tradición, no va faltar el Himno Regional, que en la voz de Francisco ha alcanzado un nivel superior en los últimos años.

La enfermedad le ha llevado a cancelar varios conciertos en los últimos meses en esa exitosa gira de Únicos que protagonizaba de la mano de Tamara. A principios de año, en el teatro Olympia llenó los dos días que estuvo en el cartel con un éxito arrollador. En plena cresta tuvo que parar en seco. «Uno de los últimos deseos de mi hermano era ver una mascletà en el balcón del Ayuntamiento y allí fuimos el 17 de marzo. Ese día, después de la mascletà, es cuando me tuve que ir al médico porque no podía casi ni respirar. Me detectaron el problema y estuve ingresado varias semanas», rememora. Un hecho que le ha hecho plantearse la vida de otra manera: «Quiero disfrutar, exprimir el tiempo que me quede por delante».

Este verano ha vuelto con fuerza y ya tiene cerrados varios conciertos en agosto en lugares como Canarias, Galicia y Elche, entre otros puntos. Además, el 27 de diciembre realizará en el Palau de Les Arts el concierto a beneficio de la dana que tuvo que suspender el pasado mes de abril por su enfermedad.

«Vuelvo con toda la fuerza porque como ya he dicho para mí es esa segunda oportunidad que me ha dado la vida. Este sábado voy a hacer una cosas preciosa en la plaza de la Virgen y creo que todo el mundo va a quedar encantado con el concierto», termina el cantante nacido en Alcoi.