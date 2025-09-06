Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de Septiembre deja el primer premio en dos ciudades clave en la Historia de España
Línea del Centre Históric de la EMT de Valencia. Damián Torres

La EMT ha transportado este verano un 5,8% de viajeros más que el año pasado

El concejal Jesús Carbonell da cuenta del operativo estival que ha puesto a disposición de la ciudadanía más de 12.000.000 plazas para facilitar los desplazamientos a las playas

N. López

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:27

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha recuperado líneas para reforzar el servicio con motivo del inicio del curso escolar y para facilitar los ... desplazamientos de trabajo. «Este refuerzo generalizado en el conjunto de la red es un indicativo claro del cambio que experimenta EMT València y que se materializa, por ejemplo, con la vuelta de la línea 63 que desde el pasado lunes, 1 de septiembre, conecta, de nuevo, la ciudad con el campus de Burjassot».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  2. 2 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  6. 6

    El hito arquitectónico que le faltaba a Valencia
  7. 7 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  8. 8 Una tromba marina sobrecoge El Perellonet
  9. 9 Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat Valenciana
  10. 10 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La EMT ha transportado este verano un 5,8% de viajeros más que el año pasado

La EMT ha transportado este verano un 5,8% de viajeros más que el año pasado