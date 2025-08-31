Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Cuatro acertantes se reparten 200.000 euros en la Primitiva de este sábado
Un autobús de la EMT en una imagen de archivo. LP

La EMT firma otro verano de récord en Valencia

Más de 28,5 millones de viajes entre junio y agosto consolidan tres años de máximos históricos

Rosana Ferrando

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:54

La EMT vuelve a batir marcas. Tras un 2024 ya histórico, el transporte urbano de Valencia ha cerrado este verano con cifras aún más altas. ... Entre junio, julio y agosto de 2025, más de 28,5 millones de desplazamientos se han realizado en la red municipal de autobuses, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al año pasado y un 32% más que en 2019, antes de la pandemia.

