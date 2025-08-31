La EMT firma otro verano de récord en Valencia

La EMT vuelve a batir marcas. Tras un 2024 ya histórico, el transporte urbano de Valencia ha cerrado este verano con cifras aún más altas. ... Entre junio, julio y agosto de 2025, más de 28,5 millones de desplazamientos se han realizado en la red municipal de autobuses, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al año pasado y un 32% más que en 2019, antes de la pandemia.

Este crecimiento consolida una tendencia: la ciudadanía apuesta cada vez más por el autobús para moverse por la ciudad. Si se mantiene el ritmo de lo que va este 2025, la EMT cerrará el año con un nuevo récord.

Playa y metro interrumpido

El éxito no se explica solo por el incremento natural de la demanda. Entre el 15 de junio y el 31 de agosto la Empresa Municipal de Transportes reforzó 12 de sus líneas para facilitar el acceso a las playas, con más de 12 millones de plazas adicionales. Además, se incrementó de manera notable la oferta en la zona del Marítimo, especialmente en la línea 32, para absorber a las miles de personas afectadas por la interrupción del metro entre Aragón y Marítimo desde finales de junio.

Para cubrir ese refuerzo, fue clave la incorporación de 31 nuevos autobuses articulados, que se reasignaron a las líneas con mayor carga en verano, mientras que en otras rutas, con menos movimiento, se ajustó el servicio. También se contrató personal extra para asegurar la fluidez del sistema.

Con estos datos sobre la mesa, la EMT se encamina a otro récord anual. Si la tendencia se mantiene, 2025 será el tercer año consecutivo en el que el transporte público marca máximo histórico. Un síntoma de confianza ciudadana en el servicio municipal, y, al mismo tiempo, una voluntad por la sostenibilidad.

La vuelta al cole

Desde el próximo uno de septiembre, con la vuelta al trabajo y el inminente curso escolar, la EMT reconfigurará el servicio para que las líneas recuperen sus trazados y frecuencias habituales fuera del periodo estival. Ello implicará, en general, un refuerzo del servicio en la mayoría de la red con respecto a los meses de verano, especialmente en las zonas escolares, universitarias y de acceso a los centros de trabajo.

La motivación principal para utilizar el autobús es laboral: un 40,2% de los usuarios se desplaza por este motivo. Otro 15% lo hace por estudios, de manera que más de la mitad de trayectos, un 55,2% responden a razones ocupacionales. El resto, un 44,8% corresponde a viajes de ocio y cuestiones personales.

El incremento del nivel de servicio se materializará tanto en mayores frecuencias de circulación como en el aumento de la capacidad gracias a los autobuses articulados, que transportan un 50% más de viajeros que los modelos estándar. Precisamente, el Plan de Inversiones 2024-2028 contempla la compra de una gran cantidad de estos vehículos, junto con la electrificación y modernización de la flota.

Un símbolo claro de este cambio será la vuelta de la línea 63, que conecta Valencia con el campus de Burjassot. Este recorrido ha permanecido inactivo como es habitual en agosto por la falta de actividades lectivas.