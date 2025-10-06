Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lili, embarazada de siete meses, tiene que subir cada día seis pisos. I. Cabanes

Más de 3.000 vecinos siguen sin ascensor casi un año después de la dana

La falta de material y la limitación en los plazos de entrega está provocando que muchas zonas afectadas sigan ancladas en el 29-O

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Paiporta

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:13

Lili, embarazada de siete meses y con problemas de rodilla, tiene que subir y bajar cada día varias veces desde un sexto piso, mientras Eduardo ... carga con las cajas de zapatos de su puesto de venta en el mercadillo de Paiporta, y Pilar, ya octogenaria, se resiste a realizar la compra por internet y echa mano de sus vecinos para que le ayuden a subir las bolsas hasta su domicilio, en un cuarto piso, en el barrio Orba de Alfafar. Son solo algunos ejemplos de los más de 3.000 vecinos de las zonas afectadas por la dana que todavía siguen sin ascensor a un paso del aniversario de la riada.

