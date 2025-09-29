Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un ascensor averiado en Paiporta. Irene Marsilla

Hasta 780 ascensores siguen sin repararse en la zona cero de la dana once meses después

Profesionales de mantenimiento confían en terminar los trabajos antes de fin de año

Gonzalo Bosch y Europa Press

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:59

Un total de 780 ascensores que resultaron dañados por la dana que el 29 de octubre de 2024 continúan sin repararse once meses después. ... El dato publicado por Europa Press y ofrecido desde la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencoval), integrada en Femeval, confirma que todavía queda aproximadamente un 10% de reparaciones por ejecutar con respecto a todos los daños que proocó la riada del año pasado.

