Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Viviendas arrasadas por la riada en Chiva. Jesús Signes

La factura de la dana: más de 1.400 millones en sólo siete municipios afectados

Paiporta y Catarroja, los más castigados según la valoración del Consorcio: más de 300 millones cada uno en daños

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:28

Es de sobra conocido. La riada del 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia y dejó hasta 229 fallecidos. Los daños personales son incalculables, ... y la herida será muy difícil de cerrar. En cuanto a los destrozos materiales, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) es el organismo competente para valorar en términos económicos hasta donde ha llegado la tragedia. Con el 95% de las indemnizaciones ya gestionadas -que no pagadas, desgraciadamente-, el Consorcio estima un coste total de 4.800 millones de euros. Hasta siete municipios afectados presentan facturas de más de 200 millones, y dos de ellos (Paiporta y Catarroja), superan la barrera de los 300. En resumen, sólo con las siete localidades más perjudicadas la factura del 29-O supera los 1.400 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La factura de la dana: más de 1.400 millones en sólo siete municipios afectados

La factura de la dana: más de 1.400 millones en sólo siete municipios afectados