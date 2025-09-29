La factura de la dana: más de 1.400 millones en sólo siete municipios afectados

Es de sobra conocido. La riada del 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia y dejó hasta 229 fallecidos. Los daños personales son incalculables, ... y la herida será muy difícil de cerrar. En cuanto a los destrozos materiales, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) es el organismo competente para valorar en términos económicos hasta donde ha llegado la tragedia. Con el 95% de las indemnizaciones ya gestionadas -que no pagadas, desgraciadamente-, el Consorcio estima un coste total de 4.800 millones de euros. Hasta siete municipios afectados presentan facturas de más de 200 millones, y dos de ellos (Paiporta y Catarroja), superan la barrera de los 300. En resumen, sólo con las siete localidades más perjudicadas la factura del 29-O supera los 1.400 millones.

Paiporta y Catarroja se han llevado la peor parte de la tragedia, al menos en daños materiales. Paiporta lidera la desgraciada lista de daños provocados por la barrancada, con una factura que roza los 360 millones de euros. A este respecto, el Consorcio contabiliza en el municipio 23.870 indemnizaciones recibidas, de las cuales 23.368 ya están gestionadas (según el CCS). De todas ellas, 7.044 tienen que ver con daños en las viviendas (casi un 30%), mientras que las peticiones sobre los vehículos superan las 15.000, lo que supone que tres de cada cinco solicitudes fueron por la pérdida del vehículo. El resto de solicitudes, en un porcentaje mucho menor, se registran por daños en comercios, oficinas, industrias y obras civiles.

Por su parte, el municipio de Catarroja contabiliza 22.446 indemnizaciones tramitadas, de las cuales 21.942 ya se han gestionado (de nuevo, esto no asegura que el afectado ya haya recibido el pago). La pérdida de vehículos vuelve a ser el trámite gestionado por el Consorcio más repetido en el municipio. En este caso, en Catarroja se han perdido 13.138 coches, motos o furgonetas, de las cuales 13.005 ya han visto su trámite finalizado. En el caso de las viviendas, son hasta 7.342 las que sufrieron daños en Catarroja, y 7.137 ya se ha cerrado su proceso de indemnización.

El Consorcio de Compensación de Seguros publicó el listado de tallado de todos aquellos municipios de los cuales han recibido al menos 100 solicitudes de indemnización. En este sentido, la provincia de Valencia contabiliza hasta 73 municipios que han sumado al menos eses número de trámites. Así, son hasta siete los municipios cuya factura de los daños supera los 200 millones de euros. Además de Paiporta y Catarroja, Riba-roja del Túria se encuentra en la tercera posición. El municipio, acorralado por le río Turia y la avenida que llegó al desbordar también el barranco del Poyo, contabiliza más de 260 millones de euros en daños.

Alfafar aparece en cuarto lugar. Su factura roza los 250 millones de euros, y cuando uno ve esa cifra sólo puede recordar los bajos del barrio de Orba, o las innumerables fincas sin luz durante días al tener todos los contadores arrasados. En cuarto lugar se encuentra Algemesí, donde las indemnizaciones suman un total de más de 240 millones de euros. Los otros dos municipios que superan los 200 millones son Aldaia y Massanassa. El sexto lugar lo ocupa Aldaia con una factura de casi 235 millones de euros, mientras que en Massanassa los daños se han cuantificado en 201 millones de euros. En todos ellos vuelven a ser los trámites relacionados con la pérdida de vehículos los más numerosos, seguido de nuevo por las viviendas. Valencia sería el primer municipio con la factura más alta que no llega a los 200 millones de euros. Los daños sufridos en las pedanías de La Torre, Castellar-Oliveral y Horno de Alcedo superan los 176 millones de euros. En el caso de Valencia, por ejemplo, los daños en viviendas se contabilizan en más de 2.500 casas afectadas, mientras que se han notificado los daños o pérdida de vehículos en 9.635 ocasiones.

La contabilización de los daños por parte del Consorcio vuelve a demostrar que los municipios de l'Horta Sud fueron los más castigados por la violencia con la que el agua bajó por el barranco del Poyo. En este sentido, municipios como Albal, Picanya o Benetússer también se encuentran dentro de los municipios que más daños sufrieron aquel 29 de octubre. Resulta curioso que una de las imágenes más impactantes de los daños provocados por la barrancada fue Chiva. Las viviendas construidas encima del cauce del Poyo fueron arrastradas por la fuerza del agua, dejando una de las postales más trágicas del 29 de octubre. Sin embargo, la factura del municipio no llega a superar los 80 millones de euros. Sin embargo, de los 15 municipios con mayores daños contabilizados, Chiva es el único que presenta más trámites por daños de vivienda con respecto a la pérdida de vehículos. En este municipio, se contabilizan 3.768 viviendas dañadas, mientras que los vehículos arrasados alcanzan las 2.215 indemnizaciones.

Con estas cifras, la Comunitat tardará años en recuperarse de un suceso trágico que ha dejado miles de millones de euros en daños materiales, incontables daños personales y un mal recuerdo imborrable.

La pérdida de vehículo abarca más de la mitad de las solicitudes Del total de solicitudes, más de 144.000 han sido de indemnización por daños a vehículos, con más de un 98% ya gestionadas. Estas solicitudes abarcan un 59% de todas las peticiones al Consorcio. En el caso de los daños registrados en viviendas son un 30% de las indemnizaciones registradas por el organismo estatal. Según el Consorcio, en este ámbito se han gestionado ya el 96,8% de las solicitudes. El resto de los trámites solicitados al CCS corresponden a porcentajes menores, aunque los daños en Comercios alcanzan un 6% de las peticiones. En este sector se han gestionado hasta un 90% de los trámites. Las indemnizaciones juntas de industrias, oficinas y obras civiles apenas superan el 2,5% de las solicitudes.