Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado de un campo agrícola en Sinarcas después de la dana. LP
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Sinarcas, el paisaje que sólo queda en el recuerdo tras la destrucción de la dana

El cauce del río Regajo ha cambiado tanto que ahora cabría el Ebro, dicen en el municipio, que fue de los primeros pueblos en sufrir la dana el 29-0

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:34

Todo lo que estaba pegado al río se ha quedado limpio, como si fuera una autopista». La alcaldesa de Sinarcas, María José Clemente, habla así ... de los cambios en el paisaje en esta población debido a las inundaciones del pasado 29 de octubre. Enclavada en la comarca de Requena-Utiel, fue de las primeras poblaciones en sufrir las fuertes lluvias y la crecida de los ríos, en su caso el Regajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela
  6. 6

    ¿Es seguro llevar la tarjeta de crédito en el móvil ante el riesgo de ciberataques?
  7. 7 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  8. 8 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  9. 9 Colapso en las carreteras valencianas este jueves con varios atascos kilométricos
  10. 10

    Europa decide mantener abierta una comisión de apoyo a las víctimas de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sinarcas, el paisaje que sólo queda en el recuerdo tras la destrucción de la dana

Sinarcas, el paisaje que sólo queda en el recuerdo tras la destrucción de la dana