Las localidades de la Comunitat donde ha llovido más este miércoles
Un hombre entre los destrozos de la dana en Paiporta. EFE

El Ejecutivo ha invertido 6.190 millones en ayudas y obras

Casi el 60% de las ayudas pagadas por el Gobierno central corresponden a los abonos efectuados por el Consorcio a los damnificados

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:35

El Gobierno de España ha movilizado 16.600 millones para hacer frente a las consecuencias de la dana. Es una cifra que los responsables del ... Ejecutivo se encargan de repetir para demostrar el compromiso con la Comunitat. Pero la cifra tiene truco y es que diez meses después de la tragedia el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abonado 6.190 millones de euros, lo que supone un 36,7% de la cantidad prometida.

