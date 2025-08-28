El Ejecutivo ha invertido 6.190 millones en ayudas y obras

El Gobierno de España ha movilizado 16.600 millones para hacer frente a las consecuencias de la dana. Es una cifra que los responsables del ... Ejecutivo se encargan de repetir para demostrar el compromiso con la Comunitat. Pero la cifra tiene truco y es que diez meses después de la tragedia el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abonado 6.190 millones de euros, lo que supone un 36,7% de la cantidad prometida.

Esta cantidad sería todavía inferior si se restara la aportada por el Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad independiente pero que el Ejecutivo incluye su aportación como parte de la que destina el Gobierno. En total esta entidad ha abonado 3.533 millones, el 57% de la suma total destinada por el Ejecutivo a paliar los daños de la dana.

Estos datos han sido aportados por el propio Gobierno con fecha de 25 de agosto. Según este informe, el Ejecutivo ha recibido hasta el momento algo más de 450.000 solicitudes de ayudas de las que se han tramitado 320.000 y ya se han cerrado 333.000.

Las ayudas directas para paliar daños personales o materiales en viviendas y enseres han supuesto un montante de 205 millones mientras que las destinadas a autónomos y empresas suman 341 millones.

A esta cantidad hay que sumar las concedidas para reconstruir infraestructuras municipales que ascienden a un total de 1.745 millones. A estas partidas hay que sumar los avales concedidos a través del ICO o el Plan Reinicia Auto con 1.367 concesionarios adheridos olos dos millones para reparar maquinaria agrícola.

Las ayudas incluyen las inversiones que ha realizado el Ejecutivo para restaurar las infraestructuras dañadas. En este capítulo se incluyen los 500 millones que todavía no se han pagado para restablecer el alcantarillado dañado en las zonas afectadas.

Por otro lado, se incluyen las obras de emergencia para recuperación de cauces hidráulicos que ascienden a 220 millones sólo en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Señala que las obras previstas son 134 y en ejecución 207.

En obras de emergencia en infraestructuras de transporte se han abonado 157,7 millones y 192 millones en la recuperación del servicio de trenes de cercanías.