La conexión de dos barrancos, el punto débil de Godelleta

Amparo Pardo tiene un recuerdo malo, muy malo, del pasado 29 de octubre, al igual que el resto de alcaldes de la dana. En Godelleta llovió mucho por la mañana pero luego paró: «Llegué a ir a Valencia con el alcalde de Alborache y el presidente de los regantes de Godelleta a una reunión», recuerda al cumplirse once meses de la tragedia de las inundaciones.

Es difícil borrar las imágenes de aquellas horas, con la Policía Local «aporreando» la casa de la alcaldesa por la tarde para que acudiera a las zonas que empezaban a presentar más problemas, sobre todo en la Alameda. Después de varios rescates y decisiones de emergencia, acabó acogiendo a una familia en su domicilio, además de un grupo de policías que no tenían donde descansar unas horas.

«El barranco del Juncar se desborda cada vez que llueve», indica sobre uno de los problemas pendientes de resolver. La conexión de este cauce con el del Murtal forma un aumento de caudal que no pueden asumir. El Ayuntamiento reclama un desvío del primero, algo que debe resolver la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Algunas viviendas se quedaron sin acceso y la red de caminos también desapareció prácticamente. Las 28 zonas residenciales en el municipio, urbanizaciones y diseminados, formaron parte de una larga lista de obras de reconstrucción que todavía está en marcha.

La recuperación se inició en Alameda y Herradura, las dos zonas más dañadas. También en hacer un listado de daños en dotaciones públicas, como instalaciones deportivas, aulas de la sociedad musical, retén de la Policía Local... «Todas las infraestructuras municipales quedaron dañadas», señala, para destacar la ayuda humanitaria y el aporte de Ayuntamientos de toda España con maquinaria y equipos.

«Las calles Torrente y Lugo, las dos más dañadas, están pendientes de apertura», algo que se espera para el mes de octubre. Para tener una idea de lo ocurrido, el puente que construye la Conselleria de Medio Ambiente tiene una longitud de 34 metros en lugar de los once del que resultó destrozado para salvar el barranco del Murtal, que cuando pasa a Chiva es el Gallego y desemboca en el del Poyo.

Hay otros 14 pasos en barrancos que se vieron afectados. «Son nuestro eje vertebrador porque los cauces van de punta a punta», cuenta. Todos los diseminados necesitan de esos accesos para cuestiones como llevar a los niños al colegio o ir al médico. «Las memorias las ha preparado ya Tragsa y estamos a la espera del Ministerio».

A la espera de reconstruir las dotaciones públicas, confía en que en 2026 se ejecuten la mayoría de obras. La primera edil indica que la Conselleria de Agricultura trabaja en la colocación de escolleras en el Murtal, aunque insiste en que la solución pasa por el desvío de uno de los barrancos antes de su unión. Quedó fuera del plan de Ministerio para la reconstrucción, por lo que ahora negocian con la Confederación y esperan que lo asuma.