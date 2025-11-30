La OCU descubre y denuncia la 'trampa' habitual de las gasolineras en España: este es el día más barato para repostar Elegir el día idoneo puede suponer un ahorro considerable en el bolsillo

Decidir cuando llenar el depósito se ha convertido en una estrategia para muchos conductores que buscan ahorrar en los gastos del vehículo. Aunque el precio de la gasolina esta sumido en una fluctuación constante, existen patrones que permiten anticiparse a las subidas y aprovechar las bajadas.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el lunes es el día más propicio para repostar en España. Esto se debe a que las estaciones de servicio suelen ajustar sus tarifas al inicio de la semana, tras analizar la evolución del mercado.

En cambio, los fines de semana y las vísperas de festivos son los peores momentos ya que la demanda aumenta por desplazamientos y, con ella, los precios.

El Boletín Informativo de la CNMC añade otro dato interesante. Las mayores reducciones mensuales se concentran en los primeros y últimos días del mes. Esto significa que repostar en esas fechas puede ser una buena practica para quienes buscan optimizar su presupuesto.

La hora también es un factor a tener en cuenta. Las estaciones suelen actualizar sus precios durante la madrugada o a primera hora de la mañana. Por ello, repostar temprano no solo evita colas, sino que se puede garantizar un precio mas bajo antes de que se produzcan ajustes al alza.

Más allá del calendario, el coste del combustible depende de factores globales. El precio base se calcula en función de la cotización iternacional del petróleo. A esto se le suman los impuestos, el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos representan aproximadamente el 40% del precio final por litro.

Otros elementos que inciden en el precio son los costes de distribución y comercialización, que incluye transporte, almacenamiento y márgenes de beneficio para las gasolineras. Hasta la ubicación del surtidor puede marcar la diferencia. Aquellas estaciones situadas en zonas urbanas o en autopistas suelen ser más caras que las situadas en zonas rurales.