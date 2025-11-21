El precio de la gasolina y el gasóil desde el 21 de noviembre El precio de los carburantes encadena su tercera semana de subidas

Andoni Torres y Europa Press Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

El precio de los carburantes ha encadenado su tercera semana de subidas y acumula un alza de hasta un 3,4% desde que inicio su espiral ascendente, alcanzando niveles máximos desde mediados de marzo y de inicios de agosto para el diésel y la gasolina, respectivamente.

El precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,443 euros, tras encarecerse esta semana un 1,26%, acumulando así una subida del 3,44% en estas últimas tres semanas, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

De esta forma, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 79,36 euros, unos 2,03 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 77,33 euros.

El precio medio del litro de gasolina ha registrado una subida del 0,54% respecto a la pasada semana, para avanzar hasta los 1,485 euros, con lo que suma ya un incremento del 1,36% en tres semanas.

Así, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,67 euros, 1,1 euros menos que hace un año, cuando superaba los 82,77 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Cómo buscar las gasolineras más baratas

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico permite buscar y comparar el precio de los carburantes de las gasolineras y los puntos de recarga eléctricos en toda la geografía nacional a través del Geoportal de Hidrocarburos, que puede consultarse en la web: https://geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio

La información se actualiza cada cinco minutos de manera automática con los datos enviados por parte de los sujetos obligados.

El geoportal también ofrece información de los descuentos en vigor que ofrecen las gasolineras, comercios como Carrefour, LIDL, Ikea o El Corte Inglés, y las entidades bancarias a través de sus tarjetas de crédito o débito.

También ofrece acceso a geoportales de países como Portugal, Francia, Italia o Reino Unido.

Temas

Gasolina

Diésel