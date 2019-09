Operación policial en un negocio de compraventa de coches de lujo en Xàbia Vehículos de la Policía Nacional frente al negocio. / B.O. Los agentes acordonan la zona e interrogan a los trabajadores de la empresa situada en el polígono de la avenida del Pla B.O. Xàbia Miércoles, 25 septiembre 2019, 13:09

Cerca de medio centenar de agentes de la Policía Nacional participa en estos momentos en el registro de una empresa de venta y reparación de coches de lujo de Xàbia, en el polígono situado detrás de la zona de la avenida del Pla.

La operación policial ha empezado a media mañana, cuando los agentes han llegado y han acordonado todo el local. De inmediato han empezado con la investigación e interrogatorio de los trabajadores. Se han intervenido muchos de los coches que están dentro del negocio.

Poco después se ha vivido una situación complicada cuando ha llegado el propietario del local, que tiene alquilado el espacio al negocio de automóviles, para recoger el coche de su hijo. Al identificarse, el hombre ha dicho que era el propietario, por lo que los agentes han procedido a detenerle. Pero rápidamente se han dado cuenta de que solamente era el arrendador, y lo han dejado en libertad. Según ha comentado a LAS PROVINCIAS, «no me han explicado qué está pasando, tan solo me han dicho que me quede por aquí cerca».

A muchos de los vecinos de la zona les ha sorprendido la presencia de los agentes. En cambio a otros, «no nos ha venido de nuevo, porque parece que hay cosas sospechosas«.