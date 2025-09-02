Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
LP

Teulada implanta la figura de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas de Verificación para agilizar las licencias

El edil Tony Reig destaca que con este instrumento «se evitan esperas innecesarias y se fomenta la actividad económica local de manera responsable y sostenible»

R. D.

Teulada Moraira

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:53

En un paso firme hacia la innovación administrativa, el Ayuntamiento de Teulada ha apostado por la implantación de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas de Verificación (ECUV). Este instrumento permitirá reducir los plazos de tramitación de licencias de obra. De esta forma, el consistorio persigue facilitar a la ciudadanía y a los profesionales un acceso más ágil y seguro a la construcción y mejora de sus viviendas.

Fuentes municipales han remarcado que, gracias a esta medida, quienes promuevan un proyecto podrán apoyarse en estas entidades colaboradoras para garantizar que su documentación cumple todos los requisitos urbanísticos y técnicos. Eso permitirá que el ayuntamiento pueda otorgar la licencia con mayor rapidez, sin renunciar a la seguridad jurídica ni a la calidad en el control.

El concejal de Urbanismo, Tony Reig, ha subrayado que con esta iniciativa se beneficia directamente a la población. Según ha subrayado el edil, con este instrumento «se reducen tiempos, se evitan esperas innecesarias y se fomenta la actividad económica local de manera responsable y sostenible».

Con la puesta en marcha de las ECUV, Teulada Moraira se sitúa entre los municipios que apuestan por la modernización de la administración local y por una relación más eficiente con la ciudadanía. De esta forma, da respuesta a una demanda histórica del sector de la construcción y la arquitectura.

Además, el consistorio ha recordado que, dentro de las diferentes opciones disponibles, el visado colegial emitido por el Colegio Oficial de Arquitectos constituye siempre la máxima garantía de calidad técnica y profesional. Según ha recalcado, aporta un plus de seguridad y confianza tanto para los promotores como para la propia administración.

