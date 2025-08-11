Teulada implanta medidas extraordinarias de recogida de basura ante el incremento de los residuos que se generan El Consistorio habilita contenedores de superficie destinados al uso exclusivo de la hostelería

R. X. Teulada Lunes, 11 de agosto 2025, 15:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Teulada, dado el alto volumen de residuos que se generan y el incumplimiento de la ordenanza municipal, implanta medidas extraordinarias temporales de recogida de residuos para la hostelería.

En vista de la problemática existente en las baterías de contenedores, en las que se depositan residuos en el exterior, se implantan nuevos contenedores de superficie destinados única y exclusivamente para la restauración. El horario establecido para el vertido de los residuos por parte del sector hostelero, según ya establece la ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de residuos es de 21:30 a 01:30 horas.

Así pues, los puntos de vertido habilitados de forma temporal son la Lonja de Pescadores, junto a la batería de contenedores existente, para resto y cartón; Paseo del Senillar, junto a los contenedores soterrados, también de resto y cartón; inicio de la calle Marjaleta, contenedores de resto y cartón Avenida de la Paz (altura Plaza del Tresmall), de resto y cartón; calle las Viñas( junto a los moloks existentes), contendor de vidrio y en la Avenida del Mediterráneo se suma un contenedor de resto junto a los existentes.

Por su parte, los vertidos en las baterías de contenedores soterrados para uso doméstico están permitidos las 24 horas del día, teniendo en cuenta que los residuos deben introducirse en bolsas en el interior del contenedor y no depositarlos en el exterior, dado que ocasiona malos olores y una imagen no deseada tanto para vecinos como visitantes de nuestro municipio.

Servicio gratuito de recogida

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda la existencia de un servicio gratuito de recogida de cartón domiciliario para establecimientos comerciales. Para poder hacer uso de él, las empresas que lo requieran solo deben solicitar la recogida a través de una instancia en la sede electrónica.

Por su parte, las grandes superficies como supermercados o comercios de gran tamaño, según su licencia, deben tener una prensa o contar con un contrato de gestión de cartón. «En ningún caso deben depositarlos en las baterías de contenedores», se insiste.

Además, el Consistorio cuenta también con el servicio gratuito de recogida de enseres en su puerta y el ecoparque municipal está abierto de lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas y cada martes alterno está habilitado un ecoparque móvil (en el parking Les Sorts de Moraira y en la Calle Jesmiler de Teulada) donde se pueden depositar todos los residuos que no están permitidos desechar en los contenedores habituales.

Desde el Consistorio instan a la ciudadanía y a restauradores a que se haga uso de estos servicios y no se viertan enseres en la calle, «ayudando a cuidar la imagen y limpieza de Teulada Moraira.