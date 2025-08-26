Más de 80 invitados del mundo del cine pasarán por Benissa en Corto El festival, que se celebra del 1 al 6 de septiembre, incluirá el día de la clausura un acto en el que se descubrirá el futuro Paseo de las Estrellas

Benissa se convertirá en el epicentro del cortometraje nacional del 1 al 6 de septiembre con la I edición del Festival Benissa en Corto. En su primera cita, contará con la proyección de 45 cortos seleccionados y una espectacular alfombra roja por la que se espera que pasen más de 80 directores, guionistas y profesionales del sector audiovisual y que tendrá como protagonista a la madrina de honor, Antonia San Juan. Además, se ha programado un gran fin de fiesta, el Pop Corn Music Fest.

Estos son algunos de los detalles que han desvelado este martes los creadores de este primer festival, Pedro Font, Raúl Martínez y María Mas. Los tres han comparecido junto a la concejala de Cultura, Pepa Bertomeu; el alcalde, Arturo Poquet; el escultor benissero Quico Torres y las artistas locales representantes del GAB (Grupo de Artistas de Benissa) Yolanda Giménez y Teresa Iborra.

El festival, que apuesta firmemente por el talento emergente y el cine de autor, proyectará una cuidada selección de cortometrajes de distintos géneros y procedencias, con sesiones abiertas al público en diversos espacios culturales del municipio, ha apuntado su director, Pedro Font. Así, Benissa en Corto arrancará el próximo lunes en el Centro Cultural con sesiones de proyecciones a las 19 y a las 22 horas.

Seguirán las proyecciones el martes y miércoles con el mismo horario, mientras el jueves será a las 18 horas. Con la finalidad de dar a conocer distintos enclaves de Benissa, el 5 de septiembre los focos y los flashes estarán en la playa de la Fustera, donde por la noche la madrina de esta primera edición, Antonia San Juan, presentará su película 'Del lado del verano'.

El 6 de septiembre será el gran día. La Gala de Clausura, que tendrá lugar en el Centre d'Art Taller d'Ivars, promete ser un acto memorable y será presentada por el polifacético Raúl Martínez.

Con la alfombra roja extendida pasarán por ella más de 80 personas vinculadas con el mundo del cine porque, ha recalcado el director. Pedro Font ha hecho hincapié en que Benissa en Corto es mucho más que un festival. Según ha remarcado, «es una celebración del cine como herramienta de expresión, reflexión y encuentro cuya finalidad es poner a Benissa en la gran pantalla a nivel nacional, ya que posee distintos lugares mágicos para convertirse en un gran plató cinematográfico».

Ese mismo día se descubrirá el futuro Paseo de las Estrellas junto al Centre d'Art Taller d'Ivars con una gran estrella con el nombre de la madrina creada por las artistas locales del GAB. Yolanda Giménez ha detallado que será «una gran estrella de mar en dos colores para identificar el mar y la montaña, símbolos de Benissa».

Otro gran artista de la localidad, el escultor Quico Torres, ha sido el encargado de crear las estatuillas que recibirán los premiados, un homenaje a Pere Bigot. La segunda estatuilla es un homenaje a la primera benissera Eva Pinera, que será el Premio de Igualdad.

Por su parte, la edil de Cultura ha recordado que «desde el principio que nos propusieron realizar este festival el Ayuntamiento tuvo muy claro que iba a participar de la mano de sus creadores y estamos muy orgullosos del gran trabajo hecho. Estamos seguros que va a ser un éxito». También ha reconocido que teníamos claro que queríamos que las estatuillas y las estrellas fueran realizadas por artistas locales de Benissa, una forma de impulsar el arte de nuestro municipio.

Pepa Bertomeu ha puntualizado que para aquellas personas que no puedan entrar a la Gala de Clausura, porque hay un aforo limitado, se instalará una pantalla gigante en el exterior de la plaça Germans Ivars. Allí habrá sillas para poder verla.

El alcalde ha manifestado que el ayuntamiento ha apostado por este proyecto porque es una promoción cultural del séptimo arte y la próxima semana vamos a convertirnos en el epicentro cultural con Benissa en Corto. «Esta es la primera edición de las muchas que vendrán gracias al espíritu de sus creadores que han depositado mucha ilusión y trabajo», ha añadido Arturo Poquet.

Cabe destacar que Benissa en Corto es uno de los festivales de cortos que más cantidad económica da en premios. La suma total asciende a 7.500 euros.

Temas

Benissa

Cine