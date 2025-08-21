Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Algunas de las personalidades que han confirmado su asistencia al festival. LP

La alfombra roja cargada de talento de Benissa en Corto

Personalidades como Antonia San Juan, Esteban Crespo, Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, César Mateo, Rafa Alamos, Larry Balboa ya han confirmado su presencia en el festival

R. D.

Benissa

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:15

La alfombra roja de Benissa en Corto estará cargada de talento. Será un continuo ir y venir de nombres propios dentro de la industria cinematográfica española, profesionales y artistas que suenan en el panorama audiovisual.

Según han destacado este jueves los organizadores, entre las personalidades confirmadas se encuentran Antonia San Juan, Esteban Crespo, Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, César Mateo, Rafa Alamos y Larry Balboa. También estarán presentes Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Bárbara Hermosilla, Helher Escribano y Rosa Catalán.

Y la lista continúa, ya que tampoco se perderán esta cita Morgan Blasco, Rodrigo Poison, María Almudever, Vanesa Cano, Xavi Pastor, Vanesa Romero, Armando Soneira, Michele De Vicenti, Saida Benzal, Javier Bódalo, Rafa Fernández, Carolina Bona, Javier Martínez y Fran Jiménez, entre muchos otros invitados especiales.

Además, se sumarán a este evento nombres de última hora vinculados a los cortometrajes seleccionados y premiados en esta primera edición. Eso convertirá la velada en un punto de encuentro inigualable para celebrar el talento emergente y consolidado del cine español.

La organización promete que el Festival de Benissa en Corto será «inolvidable». Esta primera edición se celebrará del 1 al 6 de septiembre.

