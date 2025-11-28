Inclusión, gastronomía, cultura y arte joven protagonizan los 'Motivos para celebrar' la Navidad de Els Magazinos Los visitantes podrán adentrarse en el espacio más iluminado y decorado y dejarse llevar con sus bonitos rincones mientras disfrutan en su terraza degustando sabores que les harán viajar por el mundo sin moverse de Dénia

Un año más, Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, da la bienvenida a la Navidad con su tradicional programación bajo el lema 'Motivos para celebrar'. Esta temporada navideña está diseñada para todas las edades y combina gastronomía, arte, cultura, sostenibilidad y un firme compromiso con el territorio. De la mano de Cerveza Turia y con la decoración especial realizada por Aprosdeco, esta edición promete convertirse en el epicentro de las festividades en la Marina Alta, donde la plaza Dénia es Vida reunirá momentos únicos.

Como novedad, Els Magazinos y el alumnado de Lady Elizabeth School de Benitatxell han iniciado este año una colaboración que convierte este espacio cultural en un escenario vivo donde jóvenes fotógrafos, músicos, actores y artistas compartirán su talento. En las próximas semanas se celebrarán diversas actividades conjuntas, como la participación del coro en el encendido de luces del 5 de diciembre, actuaciones musicales y Live Art en los restaurantes, abriendo paso a nuevas propuestas que unirán la energía juvenil con la vida.

'Motivos para Celebrar 2025' es una invitación a vivir la magia de la Navidad en el corazón de Dénia. Cada rincón está lleno de motivos para disfrutar y así se transmite desde el cartel que diseñado para esta edición la artista visual Maria the koi.

La temporada arranca el miércoles 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, con el primer encendido de luces. Será a las 17 horas. Comenzará entonces la celebración alrededor del árbol de Navidad.

Este acto inaugural, acompañado por una 'chocolatà' con Coca María en el restaurante A la Fresca, marca el comienzo de un mes lleno de encuentros y actividades. A partir de esa fecha, el encendido diario de luces se realizará a esa misma hora e invitará a todos a disfrutar del espíritu navideño en un entorno único.

Habrá un segundo gran encendido el viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas acompañado por música navideña celestial del coro de Lady Elisabeth y con varias ofertas de merienda navideñas en A la Fresca. Entre ellas, su chocolate caliente con Coca María de calabaza, vino caliente con rollos de canela, galletas de jengibre con Chai latte, malvaviscos caseros, pizzas de trufa y foie y muchas elaboraciones más.

Exposiciones y música

La cultura tiene un lugar destacado en esta Navidad. Del 5 de diciembre al 4 de enero, la exposición «Línea de agua» de Fanny Galera llegará a la Sala El Taller Turia de la mano de la Fundació Baleària. También se podrá visitar A la Fresca, el restaurante en el que sus paredes desprenden arte y cultura cada día con sus exposiciones.

En diciembre, Els Magazinos se llenará de música con 'Nadal Sona', una serie de conciertos programados en la terraza Rosa y en la plaza Dénia es vida, promocionando la cultura local con grupos de la Marina.

Del 3 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño será el corazón de Els Magazinos, ofreciendo productos de moda, artesanía y gastronomía de proximidad. Este mercado sostenible estará abierto todos los días, de 12 a 19 horas, y se consolida como un punto de encuentro para disfrutar de compras responsables en un entorno mágico.

Asimismo, del 12 al 15 y del 19 al 21 de diciembre, Els Magazinos invita a celebrar con amigos la Navidad con un brindis especial junto a Cerveza Turia. Habrá un ambiente festivo en la Calle de los Sabores. Los visitantes podrán encontrar al Team del Porrón y brindar con tus amigos al más puro estilo navideño y disfrutar de la propuesta musical y los DJ's de la Terraza Rosa.

El miércoles 31 de diciembre Els Magazinos despide el año con una propuesta que incluye almuerzos, comidas, meriendas, tardeos y cena en «La Calle de los sabores» donde los clientes podrán comer a la carta en todos sus locales y en A la Fresca y Les Cuinetes. La plaza Dénia es vida será el epicentro de las celebraciones y, en los restaurantes, se podrán ver las campanadas en directo para comenzar 2026 con la mejor energía.

Para los más pequeños

El Rincón de los Deseos será el lugar mágico para que los más pequeños depositen sus cartas a Papá Noel, que visitará Els Magazinos el domingo 21 de 12 a 14 horas. Ese mismo día, dedicado a los más peques de la casa, habrá también un taller de pintura y cerámica por la mañana y otro de galletas y dulces navideños por la tarde, a cargo de la pastelera Olga López, de Pepa Teresa, y Diana Cervera, de A la Fresca.

Por otro lado, los Reyes Magos visitarán el mercado gastronómico y cultural de Dénia el 4 de enero. Este espacio especial contará con un buzón realizado por Aprosdeco, asegurando que la ilusión de los niños sea la protagonista de estas fechas.

En el apartado gastronómico, la Calle de los Sabores mostrará ese ambiente tan festivo y de compartir que se respira en sus 23 diferentes propuestas. A través del proyecto Cuina de Territori, los visitantes podrán degustar platos elaborados con productos de temporada y de proximidad, destacando sabores auténticos que son un reflejo del territorio.

Arte y cultura

Gracias a la colaboración entre Els Magazinos y los alumnos de Lady Elizabeth School, este emblemático espacio se convierte en escaparate y escenario donde fotógrafos, poetas, actores, pintores y músicos pueden crear, compartir y dar vida a sus proyectos, conectando talento, pasión y diversidad en cada obra.

Además, en noviembre, los estudiantes de Fotografía de Bachillerato pasaron una jornada completa en Els Magazinos tomando imágenes al aire libre con el objetivo de capturar la vida y la esencia del lugar a través de su mirada joven. Explorar todos sus rincones, conocer la historia del proyecto y escucharla de primera mano de su dueño y fundador, Federico Cervera, formó parte de la experiencia. El proyecto culminará con una exposición fotográfica en la sala de Els Magatzinos, donde se mostrará una visión moderna y fresca del entorno y de los locales emblemáticos de la zona.

A lo largo de las próximas semanas se desarrollarán más actividades conjuntas. El coro del colegio participará en la ceremonia de encendido de luces el 5 de diciembre con sus Christmas Carols. Ofrecerán conciertos y actuaciones de Live Art en los restaurantes de Els Magazinos, comenzando este viernes 28 de noviembre con la cantante Zuzanna en acústico y una sesión de DJ de la mano de Noemí. Además, habrá más sorpresas donde se fusionará el espíritu joven e inquieto del alumnado con la vibrante vida y clientela de Els Magazinos.