Els Magazinos celebra el Porró Fest, el Oktoberfest de La Marina El mercado gastronómico y cultural de Dénia celebra del 9 al 12 de octubre este homenaje al tradicional recipiente valenciano con motivo de la famosa fiesta alemana de la cerveza

R. D. Dénia Jueves, 2 de octubre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, ha hecho suyo el Oktoberfest y lo lleva al terreno de las tradiciones valencianas. Este año celebra la segunda edición del Porró Fest, una ocasión particular para celebrar el territorio en unas jornadas en torno a la cerveza y la gastronomía local, coincidiendo además con la conmemoración del Día de la Comunitat Valenciana.

Durante los cuatro días de celebración de este Oktoberfest de la Marina, del 9 al 12 de octubre, todas las personas que visiten Els Magazinos podrán darse el gusto en 'La Calle de los Sabores' con las delicias gastronómicas de los más de 20 locales que forman parte del mercado. Todas estas propuestas gastronómicas girarán en torno a productos de proximidad de La Marina y la Comunitat.

Además, el día 9 algunos locales elaborarán paellas populares. A la Fresca realizará en la plaza Dénia es Vida una paella de «la abuela», la croquetería Qmcomo y +QCoqueta cocinará una paella de figatells y sobrasada con cebolla caramelizada, Manzo Italian Burguer preparará una paella carbonara al estilo italiano y La Lola hará arroz a banda.

Este evento está organizado junto a Cerveza Turia. El cartel de esta edición lo ha realizado la ilustradora Maria The Koi.

El Porró Fest se inspira en una de las tradiciones valencianas más antiguas de conservar y beber bebidas alcohólicas, como la cerveza: el porrón. Los orígenes de este recipiente se encuentran en Cataluña, Comunitat Valenciana y Aragón, donde se encuentran antecedentes desde la antigüedad. Se cree que se inventó inicialmente como una forma higiénica de beber de manera colectiva. Hoy en día es una herramienta ideal para compartir bebidas con varias personas. Y precisamente compartir gastronomía, tradición y amistad es uno de los propósitos principales de esta festividad de Els Magazinos.

Temas

Cerveza

Gastronomía

Dénia

Oktoberfest