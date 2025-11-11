Empiezan las tareas para reflotar el velero encallado en Xàbia desde julio Los operarios aligeran la embarcación y ponen unas guías a modo de rampa para tratar de devolverlo al mar

R. González Xàbia Martes, 11 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

Las tareas para reflotar el velero encallado en Xàbia han empezado después de permanecer en el litoral del Primer Muntanyar desde finales de julio. Han pasado ya tres meses y medio desde aquel temporal que en la noche del 24 de ese mes arrastró hasta allí al 'Bau Bau' desde la Cala del Tangó, donde estaba fondeada esta embarcación de bandera polaca. Por fortuna, no había nadie a bordo.

Los operarios han comenzado esta semana a aligerar el velero, retirando todo lo que han podido de su interior. También están colocando una especie de guías en el agua, a modo de rampa. De esa forma, cuando esté todo listo, tratarán de devolverlo al mar.

Ampliar Tino Calvo

El velero, de 18,39 metros de eslora y 5,20 de manga, se convirtió en un atractivo turístico desde el momento en el que amaneció encallado en la costa rocosa del Primer Muntanyar. Pronto numerosos curiosos se acercaron para ver esa estampa de una embarcación «tumbada». Vecinos y turistas han acudido hasta allí desde entonces.

Desde el principio se sabía que el 'Bau Bau' no podría ser reflotado de inmediato, que tardaría algunos días. Pero ese tiempo se ha prolongado hasta más de tres meses. El dueño es ciudadano polaco que adquirió el velero por 85.000 euros en una subasta pública de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia después de que esta embarcación hubiera sido requisada.

Ya a mediados de agosto el consistorio reconocía que hasta septiembre, por lo menos, no se podría sacar la embarcación de allí. No obstante, en ese momento encargó a una empresa especializada las tareas de limpieza y extracción de materiales peligrosos ante la inacción del propietario.

Fue entonces cuando la empresa Kraken se encargó de extraer unos 300 litros de gasóleo, aceite de motor, baterías y otros elementos contaminantes de este velero. Con este paso, el Ayuntamiento de Xàbia quería evitar posibles vertidos al mar que contaminasen las aguas y afectasen a la flora y la fauna de la zona.