Xàbia ordena la descontaminación del velero encallado para proteger el litoral El Ayuntamiento encarga a una empresa especializada la actuación ante la inacción del propietario

Desde que el pasado 25 de julio un velero, de bandera polaca, encallara en la zona de Primer Muntanyar de Xàbia, la embarcación continúa en el mismo lugar sin que el propietario, también de nacionalidad polaca, haya actuado al respecto.

El Ayuntamiento es consciente de las dificultades de la retirada, que es necesaria una maquinaria específica para no dañar la embarcación y que, en principio, esta operación no se podría realizar hasta el mes septiembre. Además, desde un principio, el propietario, según indicó el propio Consistorio, ha estado informado de todos los pasos que estaba dando al respecto.

Sin embargo, uno de los prioritarios, la extracción del carburante de la embarcación aún no se ha llevado a cabo. Es por eso que, ante la inacción del propietario para proceder a la descontaminación y para evitar posibles vertidos de gasóleo al mar, el Ayuntamiento de Xàbia ha ordenado la ejecución de trabajos de limpieza y extracción de materiales peligrosos a una empresa especializada.

Así, la empresa Kraken ha procedido a extraer del barco unos 300 litros de gasóleo, aceite de motor, baterías y otros elementos contaminantes. «Con esta intervención se pretende evitar que estas sustancias puedan verterse al mar y causar un impacto medioambiental, especialmente en un litoral que alberga especies protegidas de gran valor ecológico», explican desde el Consistorio.

El lugar donde se encuentra encallado el velero no es una zona de baño y éste se ha convertido en el reclamo turístico del verano porque son muchas las personas que se acercan hasta el lugar para fotografiar y fotografiarse junto al velero, «hay hasta colas para ello», aseguran.

Aunque la retirada debe gestionarla el propietario junto con Capitanía Marítima, el Ayuntamiento está realizando las gestiones necesarias para lograr la retirada completa del velero encallado.

Cabe recordar que el velero fue arrastrado por el temporal en la madrugada del 25 de julio desde la Cala del Tangó, donde estaba fondeado hasta la zona del Primer Muntanya.

La embarcación de 18.39 metros de eslora por 5.20 de maya, fue adquirido por un ciudadano polaco en la subasta pública de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia. El velero fue requisado y estaba depositado en el puerto de Cartagena. Salió a subasta el 13 de mayo al precio de 74.000 euros y fue adjudicado el 2 de junio por 85.000 euros. la puja más alta.