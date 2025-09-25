Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Once detenidos en la operación contra el cártel del Puerto de Valencia ya están en libertad
Las drogas y el dinero incautados por los agentes. Policía Local de Xàbia

Detenidas cuatro personas en Xàbia por tráfico de drogas

La Policía Local halla diversos tipos de estupefacientes en el interior de un vehículo al que había dado el alto en un control

R. D.

Xàbia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:48

La Policía Local de Xàbia ha detenido a cuatro personas por un presunto delito contra la salud pública. Los hechos ocurrieron sobre las 01:25 horas del miércoles cuando los agentes, en el marco de los dispositivos preventivos que lleva a cabo para prevenir los delitos contra el patrimonio y el tráfico de drogas en la población, tenían en marcha un punto de control en la zona conocida como El Fielato.

Los policías dieron el alto a un vehículo que presentaba diversas incidencias administrativas. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, el conductor fue sometido a las pruebas de detección de consumo de sustancias estupefacientes, que dieron positivo.

Ante estas circunstancias, los agentes efectuaron un registro superficial tanto a los ocupantes como al interior del vehículo, contando con la colaboración de la Unidad Canina de la Policía Local de Xàbia. Los agentes procedieron a la incautación de varias bolsitas que, aparentemente, contenían cocaína, una pieza de hachís, varias dosis de la sustancia conocida como 'tusi' o cocaína rosa, una droga sintética que debe su nombre a su característico color rosado; una mezcla de otras sustancias psicoactivas como ketamina, anfetaminas, LSD, MDMA o cafeína; y una cantidad considerable de dinero en efectivo.

Tras estos hallazgos, los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas. Todos ellos fueron puestos a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil para la continuación de las diligencias oportunas.

Después de estos arrestos, desde la Alcaldía de Xàbia y desde la Concejalía de Seguridad han reiterado el compromiso del consistorio con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas en el municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  4. 4 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  5. 5

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  6. 6 A prisión el detenido por asesinar a tiros a un hombre en Alaquàs
  7. 7

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  8. 8

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  9. 9 El municipio valenciano en el que hoy se ha dormido bajo cero
  10. 10

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenidas cuatro personas en Xàbia por tráfico de drogas

Detenidas cuatro personas en Xàbia por tráfico de drogas