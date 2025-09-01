Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Parte del material incautado. Policía Local de Xàbia

Decomisadas en Xàbia más de 1.000 prendas falsificadas destinadas a venta ambulante

La Policía Local localiza en el Arenal uno de los vehículos que se utilizaba a modo de almacén de la mercancía

R. D.

Xàbia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:00

La Policía Local de Xàbia decomisó ayer domingo diversos productos falsificados como bolsos, camisetas y zapatillas. Los agentes incautaron más de 1.000 prendas deportivas destinadas a la venta ambulante en el paseo del Arenal el marco de las operaciones de control de esta práctica no autorizada en el Paseo Tenista David Ferrer.

Este resultado se ha conseguido gracias al seguimiento y al trabajo realizado durante meses por los efectivos del cuerpo municipal de seguridad. Fruto de esa labor, localizaron e identificaron a las personas involucradas en la actividad ilegal de venta ambulante de falsificaciones, así como de los vehículos que utilizan para transportar y almacenar la mercancía antes de ser distribuida en la zona del paseo.

Ayer domingo, sobre las siete de la tarde, una patrulla de la Policía Local localizó uno de los vehículos identificados durante la investigación cuando entraba a la zona del Arenal. Creían que se utilizaba a modo de almacén de la mercancía para su posterior distribución.

Una vez detenido el vehículo, los agentes hallaron en su interior gran cantidad de sacas, todas ellas repletas de falsificaciones de prendas deportivas. Este material fue incautado como objeto de delito para la instrucción de las diligencias correspondientes por varios delitos contra propiedad industrial. Ya en dependencias policiales, se procedió a efectuar un recuento de las prendas decomisadas. En total sumaban 1.010 prendas de hasta ocho marcas deportivas diferentes.

