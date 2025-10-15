Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles deja una lluvia de premios con hasta 79 acertantes
El desarrollo de las obras en el entorno de Consolat del Mar. LP

Concluyen el viernes las obras para evitar la intrusión marina en la red de saneamiento de Dénia

La actuación de rehabilitación se está llevando a cabo en el colector de entrada al bombeo de Cagarritar I

R. D.

Dénia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:13

Comenta

La segunda fase de la obra de rehabilitación sin zanja en el entorno de Consolat del Mar para reducir el volumen de agua de mar que se infiltra en los colectores concluyen este viernes en Dénia. Esas intrusiones estaban provocando problemas en el sistema de alcantarillado se están efectuando esta semana.

Los trabajos, llevados a cabo por la concesionaria del servicio, Aqualia, cuentan con un presupuesto de 246.824,54 euros y forman parte del fondo de reposición de redes del alcantarillado. Comenzaron el pasado 29 de septiembre y finalizarán esta semana, informa Aqualia. La ejecución se ha retrasado unos días debido a las últimas lluvias.

La obra se está llevando a cabo en el colector de entrada al bombeo Cagarritar I en el entorno de Consolat del Mar. Tras unos trabajos previos de limpieza e inspección de los tramos a rehabilitar, en esta segunda fase se rehabilitarán 151 metros de un colector DN 700 m. Los trabajos consisten en insertar una manga de fibra de vidrio con acabado en material plástico que se adhiere a las paredes del colector mediante la expansión con aire.

Esta manga se impregna con resina epoxy y, mediante un proceso de curado mediante luz ultravioleta, se le da la dureza necesaria. Además, se impermeabilizarán cuatro pozos de registro y se colocarán dos anillos de sellado en el interior de la tubería.

El responsable del Servicio de Alcantarillado de Aqualia, Daniel Cano, ha explicado que «tras la primera fase que se llevó a cabo antes del verano, los resultados han sido satisfactorios y las filtraciones en el colector rehabilitado se han reducido drásticamente por lo que, una vez finalicen los trabajos de rehabilitación de la segunda fase, se espera que las filtraciones en el entorno de Consolat del Mar queden controladas. No obstante, estos son los primeros trabajos ejecutados y tenemos planificadas otras actuaciones en la ciudad para seguir reduciendo las filtraciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  5. 5 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  6. 6 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  7. 7

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  8. 8 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  9. 9

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  10. 10

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Concluyen el viernes las obras para evitar la intrusión marina en la red de saneamiento de Dénia

Concluyen el viernes las obras para evitar la intrusión marina en la red de saneamiento de Dénia