Dénia abre en la playa de la Marineta dos accesos al mar entre la posidonia La barrera para proteger la arena se habilitará a principios de noviembre, pero hasta esa fecha han dejado paso frente al puesto de socorrismo y al chiringuito

R. González Dénia Martes, 7 de octubre 2025, 14:50

El otoño ya ha llegado pero en Dénia todavía las temperaturas son agradables y hay personas que se acercan a las playas para disfrutar antes de que llegue el frío. En el caso de la Marineta Cassiana, la posidonia se había acumulado en toda la orilla y se ha procedido a abrir dos accesos al mar, como ha confirmado el edil de Playas, Pepe Doménech.

Durante la mañana de este martes, una pala se ha encargado de ir despejando dos puntos concretos por si alguien quería entrar al agua o remojarse los pies. Uno de los accesos se encuentra frente al puesto de socorrismo, ya que la vigilancia del litoral se mantiene hasta el próximo 12 de octubre. El otro está situado delante del chiringuito, que tiene permiso para estar abierto hasta que acabe el mes.

El resto de la playa mantendrá la posidonia a modo de cordón en la orilla. Según ha remarcado el concejal, «no valía la pena quitarlo ahora» ante la previsión meteorológica. Doménech ha explicado que normalmente se lleva a cabo una limpieza semanal en la zona de la Marineta y otra en el Marge Roig. Sin embargo, ante la proximidad de un temporal se ha preferido dejar los restos en su lugar.

En cuanto a la barrera de posidonia que se deja allí en otoño e invierno para proteger la playa y evitar que pierda arena, el edil ha confirmado que en pocas semanas se volverá a hacer. En concreto, será a principios de noviembre, una vez el chiringuito deje de estar operativo. Esta medida ha funcionado bien y por eso su departamento repite cada año.

Por otro lado, en la zona del Raset se han dejado varios montones de posidonia. Está previsto que en dos o tres jornadas la empresa concesionaria vaya retirando todo lo que allí se ha dejado acumulado.

