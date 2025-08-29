Pique entre PP y gobierno de Dénia tras modificar el Consell el manual de retirada de posidonia Los populares presumen de haber conseguido que Medio Ambiente adapte el reglamento ante la indignación ciudadana y «indiferencia» municipal | El ejecutivo local replica que la repercusión en la ciudad es mínima ya que sólo afectará a la segunda línea de playa en Els Molins

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio anunció ayer jueves que había modificado el manual de buenas prácticas para la retirada de restos de posidonia oceánica y seba atendiendo a las necesidades y singularidades de algunos municipios. Esta adaptación persigue «garantizar la seguridad y salud en las playas» y con ella se permite con carácter excepcional, la retirada de estas especies en playas naturales exclusivamente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, siempre que la acumulación supere los 10 centímetros de altura y 1,5 metros de anchura. Este cambio, que llega tras un verano en el que en Dénia la presencia de posidonia en determinados tramos ha generado indignación, especialmente entre los visitantes, ha provocado un pique entre el PP y el gobierno local.

Los populares dianenses han asegurado que han sido ellos los que han logrado que la conselleria modificara el reglamento, que el partido, con su portavoz Pepa Font al frente, han trabajado para canalizar ese malestar ciudadano por el estado de la costa y conseguir una solución ante la «indiferencia» del equipo de gobierno local, conformado por PSPV y Compromís. Según han recalcado, socialistas y nacionalistas «no han sabido dar una respuesta a los problemas que generaban estas acumulaciones para vecinos, turistas y empresarios locales».

Para Pepa Font se ha dado un paso importante ya que con esta modificación «armoniza el uso turístico y saludable de las playas con la conservación del medio ambiente». Según ha recalcado, «los vecinos y empresarios turísticos necesitaban una solución urgente y efectiva».

En ese sentido, la portavoz del PP ha incidido en que «podemos decir que lo hemos conseguido gracias a la implicación de la Generalitat, frente a la parálisis del equipo de gobierno local». Al equipo de gobierno le ha reprochado su «incapacidad de dar respuesta» a las reclamaciones de los ciudadanos y ha asegurado que se ha limitado a criticar a la Generalitat y a «hacerse fotos alabando las algas putrefactas de la orilla, sin pensar en el turismo ni en los negocios que viven de ello».

El ejecutivo dianense ha replicado que la repercusión de esa adaptación del manual sobre la costa de la capital de la Marina Alta es mínima. El motivo radica en afecta a las playas naturales catalogadas como N0 y N1, las de máxima protección.

Dentro de ese paraguas, Dénia sólo tiene Punta dels Molins y la zona del final del río Molinell y en este último no se producen acumulaciones de posidonia. De ahí que, según han remarcado desde el equipo de gobierno, tan sólo se podrá retirar en Els Molins, en concreto en la zona de playa seca, que corresponde a la segunda línea, pero no de la orilla.

Los cambios también permiten la retirada de posidonia «en determinadas playas N2 o N3, que correspondan a tramos de pequeñas dimensiones», en concreto se refiere a calas de menos de 200 metros o playas de esa longitud de naturaleza artificial entre espigones. Esas especificaciones dejan fuera la Punta del Raset y el tramo de Les Marines con esa catalogación, así como las calas de Les Rotes.

Por todo ello, el gobierno local no entiende que el PP quiera ponerse «medallas», especialmente siendo ya el final de la temporada estival, y le pregunta a Font: «¿Qué has conseguido, Pepa?». Asimismo, ha señalado que no han dejado de hacer gestiones con la Dirección General del Medio Natural para «una adaptación del manual a las demandas de municipios turísticos como el nuestro». Además, ha reiterado su compromiso con la protección del entorno.