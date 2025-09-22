Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Parte de los participantes en la protesta realizada en el Raset. Tino Calvo

Unas 300 personas se concentran en Dénia para decir «No al saqueo del Raset»

Organizan una campaña de firmas para reclamar a la Generalitat la paralización inmediata del proyecto de instalación de ocio y restauración en el puerto

R. González

Dénia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:32

Unas 300 personas se concentraron ayer domingo en Dénia para decir «No al saqueo del Raset». Este es el lema que se reflejaba en la mayoría de pancartas que portaban los asistentes a esta protesta organizada por Dénia Cultura Sostenible en el mismo lugar en el que la Generalitat Valenciana ha sacado a licitación una concesión para la construcción y explotación de una instalación de ocio y restauración.

Esta fue la respuesta vecinal al anuncio publicado el miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Este proyecto ya provocó el rechazo inmediato del equipo de gobierno local, conformado por PSPV y Compromís, y la posterior defensa del Partido Popular.

En la zona del Raset conocida como Tamarindos, se dieron cita centenares de personas para mostrar su malestar por esta propuesta. En los carteles que portaban se podían leer consignas como «El Raset no se vende», «La Generalitat protege tortugas… ¿y destruye su hogar», «Dunas sí, hormigón no», «Dejad el Raset natural» o «Solo dunas y árboles».

Los organizadores expresaron su agradecimiento a todos los que están respaldando esta labor para concienciar a la población de la importancia de este espacio que « amenaza con destruir el bosque costero del Raset». Esa gratitud fue especial para Joan Sala, representante de Acció Ecologista Agró, que intervino durante la concentración.

Asimismo, los organizadores han decidido dar continuidad a su acción reivindicativa con la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas a través de una plataforma 'online'. A través de change.or busca respaldos para su petición en la que exige a la Generalitat la paralización inmediata del proyecto de instalación de ocio y restauración en esta zona portuaria de Dénia.

Tino Calvo
Además de exigir su cancelación, este colectivo aboga por la «protección legal del bosque costero como espacio natural público». Para ello, propone la declaración oficial de la playa del Raset como «patrimonio intocable de Dénia, bajo el apodo cariñoso de 'Playa de las Tortugas'».

Entre los motivos esgrimidos por el colectivo para rechazar esa instalación de ocio y restauración en este punto figuran que se ubica en una zona de fuertes borrascas y que «destruye el único pulmón verde costero del centro de Dénia». Asimismo, lamenta que el gobierno autonómico haya apostado por «privatizar un espacio público sin contar con la opinión de vecinos, comerciantes ni del propio ayuntamiento», especialmente con un proyecto que consideran que «no genera valor real ni empleo de calidad, sino más precariedad y saturación turística».

Además, Dénia Cultura Sostenible no comparte los argumentos defendidos por la conselleria, que asegura que esta propuesta de 'beach club' va a ser beneficiosa tanto para la población como para el entorno. Para el gobierno autonómico será una actuación en una zona que está «degradada» y será una herramienta que permitirá llevar a cabo una regeneración ambiental de esa zona dunar sin coste para las arcas de la Generalitat o del Ayuntamiento de Dénia.

Sin embargo, este colectivo afirma que el proyecto no supone una regeneración, sino todo lo contrario. Considera que conlleva «destrucción» motivada por la especulación.

