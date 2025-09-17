Polémica en Dénia por la licitación para construir una instalación de ocio en la zona portuaria del Raset El gobierno local acusa a Puertos de «vender a trozos al mejor postor el dominio público» y la Conselleria replica que es un proyecto beneficioso porque regenerará 1.750 m2 de cordón dunar

La publicación este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de un anuncio para la licitación de una concesión para construir y explotar una instalación de ocio y hostelería en la zona portuaria del Raset ha suscitado un gran revuelo y polémica. La visión del gobierno autonómico contrasta con la del ejecutivo local. Este último ha acusado a Puertos de «vender a trozos al mejor postor el dominio público», mientras que desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio aseguran que es un proyecto beneficioso porque regenerará 1.750 metros cuadrados de cordón dunar.

La zona conocida como Tamarindos es donde se proyecta una especie de 'beach club', como han definido fuentes de la conselleria esta actuación. La parcela tiene un total de 6.971,37 metros cuadrados, según figura en el pliego de prescripciones técnicas. De esa superficie, 5.221,37 metros cuadrados se destinarán a la implantación de la actividad y los 1.750 restantes corresponden a cordón dunar, que no se incluirá en la zona concesional y que deberá proteger el licitador.

La concesión está prevista para un periodo de 30 años. El canon mínimo anual de partida está fijado en la licitación en 30.000 euros.

Desde la conselleria han insistido en que esta propuesta va a ser beneficiosa tanto para la población como para el entorno. Según han señalado, afectará a una zona que está «degradada» y será una herramienta que permita hacer una regeneración ambiental de esa zona dunar sin coste para las arcas autonómicas o municipales.

El equipo de gobierno local no comparte esta perspectiva. En su opinión, se trata de una forma de «hacer caja» y que Puertos sólo persigue «vender a trozos» esa zona portuaria con una propuesta que «condicionará el futuro económico de la ciudad e hipotecará el paisaje de la fachada marítima».

En ese sentido, le ha reprochado que gestione el puerto «como un negocio privado a espaldas de la ciudad». También le ha recriminado a la conselleria que haya dado este paso sin informar de sus intenciones al Ayuntamiento de Dénia, especialmente cuando la líder del PP local, Pepa Font es la comisionada del Puerto.