Vicente Iborra confirma la retirada como futbolista y será asistente de Julián Calero en el Levante

La rueda de prensa convocada por Vicente Iborra deparó lo que era casi un secreto a voces. El capitán del Levante UD confirmó su ... retirada como futbolista profesional. El Ciutat de Valencia lo acogió con el lema «orgull de capità» y el futbolista de Moncada, acompañado de su familia, Pepe Danvila, Morales, Paquito Fenollosa, representantes y algunos amigos, como el secretario técnico Héctor Rodas, dio su discurso inicial.

«El motivo de esta convocatoria es que he decidido dejar el fútbol en activo después de muchos años. No es un día que quería que llegara, pero hay que afrontarlo. Siento que he dado todo lo que podía en el campo. Lo dejo con el orgullo de lo vivido y con la máxima ilusión de afrontar de una nueva etapa siguiendo como asistente principal de Julián Calero», dictaba Iborra. A la vez, entre las primeras lágrimas, trasladaba el agradecimiento a todas las personas que le han acompañado en este camino. Y sobre todo, agradecido al «puto Levante», por lo que ha vivido en él desde los 15 años. «Ahora veo el futuro con ganas, ambición y ganas de formarme. El club tiene un presente y futuro muy bonito. Tengo ganas de hacer un punto y seguido en esta historia».

¿Cómo se despide a todo un símbolo del Levante?, se preguntaba Pablo Sánchez. Entendía que no era una despedida, ya que seguirán juntos. «Llegó con 15 años, ha vivido dos ascensos y una clasificación en Europa League y por encima de todo está la persona y el amor a unos colores. Encontrarse ejemplos como el suyo hacen más bonitos estos momentos del club. Iborra siempre ha querido al Levante y estar en él. Vicente ha sido la piedra angular de este equipo, dentro y fuera de él», relataba el presidente.

- ¿Mejor broche de oro?

Es el broche perfecto. El cuento que el fútbol y la vida me ha dibujado es el ideal y el mejor para acabar. Que todos hayamos estado para ayudar, es lo importante por encima de nombres. Que el Levante esté en Primera División es lo máximo.

- ¿Cuándo decides el momento de la retirada?

Es una decisión pensada y meditada no de un día para otro. He dado todo lo que creo que tenía que dar. Hay que ser honestos, también conmigo mismo. Estamos al máximo nivel. Puedo aportar desde otra parcela. No es fácil, creo que era el momento. Hay veces que es mas fácil cuando llega de forma más natural. Tan solo veo cosas positivas. Estás triste porque dejas de dar patadas al balón, pero miro atrás, veo todo lo que he vivido y cumplido, con una familia que es máximo orgullo y también lo ha disfrutado. Me marcho con el corazón pleno.

- Dos momentos clave de la carrera

Buenos diría dos: el principio y el final. El debut contra el Real Madrid y el ascenso. Yo no he llevado al equipo, he ayudado al Levante a que esté en Primera División. Uno negativo, además de alguna lesión, la pérdida de nuestra hija Alma, pero siempre nos ha acompañado, guiado y sentido cerca. Sus cenizas están en el césped del Ciutat, imaginaros cada minuto que he jugado lo que significaba para mí.

- ¿Espinita por no despedirte delante de la afición?

Espinita ninguna. No quería homenajes ni nada relacionado. Sigo en el Levante, en mi club. El cariño que me ha transmitido la afición es lo mejor que me puedo llevar y el que se sientan identificado. El mayor homenaje es que la gente esté contenta conmigo y es el objetivo que todo un jugador puede tener.

- ¿Cómo lo has contado a los hijos?

Lo hemos hablado. No ha sido fácil para el mayor especialmente. Fue triste. Se pensaba que se acaban los días de fútbol y del Levante, pero no es así. Ellos van a seguir siendo granotas, viniendo y son circunstancias que hay que afrontar y seguro que van a disfrutarlo.

- Dejas buen recuerdo en todos los clubes. ¿Por qué es así?

Realmente no sé porque recibo tanto cariño. La vida trata de ser empático con el otro, de no creerse más que otro, ir con humildad y ser el jugador que todo club quiera tener. Me he tratado de comportar de esa manera, con mis virtudes y defectos, y ser un futbolista de equipo y no egoísta.

- ¿Tener apoyo ha ayudado a que sea más llevadero?

Miro al pasado, presente y a mi alrededor y me siento un privilegiado. El momento no es fácil de asimilar. Lo que queda es la gente que te rodea. Lo importante es la que gente que está ahí y sus caras de felicidad. Es un orgullo aportar mi granito de arena para conseguir lo que se quería y merecíamos. Todos formamos parte de la familia granota.

- ¿Quién le pide que sea asistente de Julián Calero?

Es una decisión consensuada por todos. Sinceramente, pensando en lo que quiero en el futuro que es entrenar, creo que es lo que mejor me viene. Estar en el día a día de un cuerpo técnico, para gestionar entrenamientos y partidos, complementar trabajo… Creemos que es lo mejor para todos y vamos en buen camino.

- ¿Qué le dirías al Iborra de 15 años?

Le diría lo mismo que entonces: que me divirtiera, hiciera amigos, que no dejara soñar y si quiero algo que lo luche y persiga. Nadie regala nada, a veces pierdes cosas de la vida, pero vale la pena. Eso he perseguido, con la ayuda de los míos para conseguirlo. He conseguido cosas que quizás no visualizaba, pero todo es posible y en este club también somos capaces porque hay un potencial tremendo.

- Mensaje a los futbolistas del futuro

Que lo persigan, que lo crean y trabajen. No es fácil porque hay muchos jugadores, pero no es imposible y con ilusión y ambición, se puede. Más en un club como el nuestro en el que tanto hemos sufrido pero son las bases de nuestro éxito.

- ¿Te ves entrenando al Levante?

Me gustaría entrenar, es algo que me ha llamado la atención. Lo he pensado varias veces que me gustaría siendo entrenador. Es mi pensamiento. Muchos me dicen que es una locura, pero no me asusta. No sé si se dará o no, pero en un futuro poder seguir el camino en los banquillos como entrenador.

- Valores del Levante

En sus 116 años de historia, lo hemos visto crecer, ilusionarse, caer y volver a levantarse… El Levante y la vida es muy similar. Nada es fácil, unos días reirás y otros llorarás. A mi hijo le dije que si lloraba cada vez que el Levante perdía, lloraría mucho en esta vida. Hay que saber disfrutar de lo bueno. Significa humildad, ilusión, ambición y ganas de ver el futuro con optimismo. Juntos somos capaces de conseguirlo.

- ¿Cómo has afrontado estas últimas semanas?

Entonces no lo había planteado. Tuvimos una charla interna y pensamientos, pero no estaba decidido. Ahora lo he decidido, tengo claro donde quiero estar. En estas últimas dos semanas he tenido un debate interno y pienso que es lo adecuado, dejando al club donde se merecía.

- ¿Qué te parece Héctor Rodas como secretario técnico?

Si tengo que ser exigente, lo soy, pero no hay nadie más exigente que él. Creo que podemos estar tranquilos porque es un levantinista que ama al club. Fue el primer ejemplo que tuve cuando llegué porque nadie lo defendía tanto. Fue el que me inculcó lo que es el Levante y estar tranquilos con la secretaría técnica y su formación. Es mejor en el día a día y hace un trabajo incansable. Nos va a formar el mejor equipo posible para el Levante.