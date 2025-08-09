Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Espí, ante el Castellón. LUD
Previa del Levante UD - Auxerre

Último ensayo para el Levante ante el Auxerre en tierras francesas

El equipo entrenado por Julián Calero disputa este sábado su último partido amistoso de la pretemporada

José Martí

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:47

El Levante todavía no ha terminado sus compromisos amistosos de pretemporada, puesto que le queda un último ensayo antes del debut liguero. La expedición granota ... se desplazará este sábado a Francia para disputar el último encuentro de preparación frente al Auxerre. La plantilla levantinista dirigida por Julián Calero volará a las 9:10 horas desde el aeropuerto de Manises hasta el de París-Orly, y continuará por carretera su trayecto a Auxerre, donde está prevista la llegada a las 13:15 horas. Tras el encuentro, que dará comienzo a las 19 horas en el Estadio de l'Abbé-Deschamps y que se podrá seguir a través del canal de YouTube del propio Levante, el equipo pernoctará en el Hotel Mercure Auxerre.

