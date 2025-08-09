Último ensayo para el Levante ante el Auxerre en tierras francesas

El Levante todavía no ha terminado sus compromisos amistosos de pretemporada, puesto que le queda un último ensayo antes del debut liguero. La expedición granota ... se desplazará este sábado a Francia para disputar el último encuentro de preparación frente al Auxerre. La plantilla levantinista dirigida por Julián Calero volará a las 9:10 horas desde el aeropuerto de Manises hasta el de París-Orly, y continuará por carretera su trayecto a Auxerre, donde está prevista la llegada a las 13:15 horas. Tras el encuentro, que dará comienzo a las 19 horas en el Estadio de l'Abbé-Deschamps y que se podrá seguir a través del canal de YouTube del propio Levante, el equipo pernoctará en el Hotel Mercure Auxerre.

La plantilla dirigida por Julián Calero se ejercitará el domingo a primera hora de la mañana en las instalaciones del Auxerre y regresará a Valencia en el vuelo que despegará del aeropuerto París-Orly a las 17:05 horas, con un aterrizaje aproximado en Manises en torno a las siete y media de la tarde. En el partido contra el Auxerre formará de inicio un once reconocible de cara a lo se pueda ver en los primeros partidos de la competición, ya que Julián Calero alineó contra el Castellón a los menos habituales, y de entre los fichajes disponibles, solo Víctor García formó de inicio. Vicente Iborra reconoció a este periódico que los fichajes tienen que ser importantes, y se espera que sí que lo hagan hoy en tierras francesas.

Este será el amistoso de mayor entidad del Levante, que jugará por primera vez contra un equipo de una gran liga europea. Este test, con la carga añadida del trayecto y del partido de ayer, es el de mayor exigencia y sacrificio para la plantilla, y será un buen indicador de donde está el nivel real de este Levante y las incorporaciones. Un buen ensayo general de cara a la primera visita de la temporada a Vitoria. Para el Auxerre también es el último partido de pretemporada. Es, además, su partido de presentación, en el que abrirán el estadio para su hinchada, con fiesta y concierto incluidos en la previa.