En directo, Levante UD-CD Castellón de pretemporada
Sigue el minuto a minuto del partido amistoso que se disputa en la Ciudad Deportiva de Buñol
José Martí
Valencia
Viernes, 8 de agosto 2025, 19:01
19:04
Primer disparo a portería del partido
Morales trató de sorprender al portero con un golpeo muy lejano, pero el guardameta del Castellón estuvo atento y blocó el balón en dos tiempos.
19:00
Arranca el partido en Buñol
¡Echa la pelota a rodar en Buñol! El Levante, vestido de azulgrana, empezará defendiendo. El Castellón, con su segunda indumentaria de color azul celeste, maneja la primera posesión del partido.
18:59
Alineación del CD Castellón
El equipo visitante parte con este once de inicio: Matthys, Willmann, Alberto, Óscar, Jozhua, Doué, Gonzalo, Suero, Bosilj, Markanich y Serpeta.
18:51
Confirmada la alineación del Levante
El Levante Unión Deportiva partirá de inicio con el siguiente once: Álex Primo, Víctor García, Martin Krug, Borja Cortina, Diego Pampín, Oscar Clemente, Sergio Lozano, Víctor Jr, Paco Cortés, José Morales y Carlos Espí.
