Aemet prevé probables tormentas este sábado en la Comunitat y señala donde caerán
Pablo Martínez, con el Levante. LUD
Directo

En directo, Levante UD-CD Castellón de pretemporada

Sigue el minuto a minuto del partido amistoso que se disputa en la Ciudad Deportiva de Buñol

José Martí

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:01

Actualizado Hace 1 minuto

19:04

Primer disparo a portería del partido

Morales trató de sorprender al portero con un golpeo muy lejano, pero el guardameta del Castellón estuvo atento y blocó el balón en dos tiempos.

19:00

Arranca el partido en Buñol

¡Echa la pelota a rodar en Buñol! El Levante, vestido de azulgrana, empezará defendiendo. El Castellón, con su segunda indumentaria de color azul celeste, maneja la primera posesión del partido.

18:59

Alineación del CD Castellón

El equipo visitante parte con este once de inicio: Matthys, Willmann, Alberto, Óscar, Jozhua, Doué, Gonzalo, Suero, Bosilj, Markanich y Serpeta.

18:51

Confirmada la alineación del Levante

El Levante Unión Deportiva partirá de inicio con el siguiente once: Álex Primo, Víctor García, Martin Krug, Borja Cortina, Diego Pampín, Oscar Clemente, Sergio Lozano, Víctor Jr, Paco Cortés, José Morales y Carlos Espí.

