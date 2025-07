El sueño que persiguen Brugui y Oriol Rey Los dos jugadores del Levante se muestran con ilusión de poder estrenarse en Primera División y no recelan ante la posibilidad de ser capitanes

En el nuevo Levante UD que da el salto a Primera División hay caras nuevas, despedidas importantes, pero también la continuidad de otros jugadores que están llamados a coger más galones en la plantilla. Después del adiós de dos de los capitanes, como eran Vicente Iborra y Andrés Fernández, ahora Brugui y Oriol Rey se postulan a asumir ese rol. Ambos han sido protagonistas en el acto de presentador de Lowi como nuevo patrocinador y en el mismo analizaron su perspectiva granota en clave de presente y futuro.

En lo que respecta al atacante catalán, llegaba con las pilas recargadas, pero admitía que el inicio de inicio de la pretemporada estaba siendo dura, como acostumbran con Julián Calero. En estos primeros días, han podido coincidir con algunos de los fichajes, si bien Toljan y Matturro acumulan alguna sesión menos. «Se les ve a buen nivel, físicamente están preparados y estamos con ganas de conocerlo más. Seguro que vienen a ayudar y sumar. Todos vamos a una con Calero», explicó.

Brugui fue el primero en formalizar la renovación. Lo hizo además en lo que suponía la bajada del telón de la temporada, en el Ciutat de Valencia y ante toda su gente. Ahora tendrá la oportunidad de seguir brillando en Primera. «Lo llevo soñando desde que nací. Siempre sueñas con lo máximo. Por cómo me recibió el club y cómo siguen apostando, me siento muy feliz porque es un sueño que consigo de la mano del Levante. Me quedan tres años, espero que sean bonitos y ojalá sean más», relataba el jugador.

Además, también se le presenta la opción de ser capitán, por experiencia en el club e influencia en la plantilla. «Ser capitán del Levante en Primera es especial y bonito. Pero depende del grupo y del míster. Si me toca o no, voy a defender al equipo al máximo», destacó.

En lo que respecta a Oriol Rey, también se mostró con ambición tanto de cara al primer partido de pretemporada como en el de liga, en el que el estreno en casa supondrá recibir al Barça. «Va a ser un inicio complicado. El equipo quiere disfrutar del estreno en la máxima categoría. Como todos los granotas, deseando volver al Ciutat», añadía.

Como otro de los jugadores renovados, el centrocampista apostaba por continuar en la línea del año pasado. «La unión fue importante y motiva a cualquier jugador a seguir, más tras lo que vivimos el año pasado y con el salto a Primera». Él, que sabe lo que es la categoría pero donde solo vivió un partido, también valoraba como un sueño cumplido poder seguir con el Levante en esta categoría.

En esta andadura en la élite, lo hará con nuevos compañeros en la posición. Para él, no suponía ningún problema y valoraba positivamente la llegada de Kervin Arriaga. «Soy fácil de adaptar en el campo y con cualquier compañero. Siempre quiero ayudar. Con Kervin o quien venga seguro tendremos buena relación, que es lo más importante para todos»«. Entre los ausentes estará Iborra, al que ahora tendrá como asistente, y se le hacía raro no verlo junto a él, pero no tenía dudas de que les ayudará ahora desde esta otra parcela como asistente de Calero.

Finalmente, el propio Oriol Rey hacía un primer análisis sobre Víctor García, con el que coincidió en el filial del Valladolid. «Como persona es espectacular y como jugador destaca por la fuerza que tiene al ir hacia arriba o abajo». Además, no creía que la falta de experiencia pudiera penalizar al Levante. «Tenemos que ir con ilusión, con respeto al rival, pero sin miedo y sí con ganas de demostrar», sentenció.