El Sevilla se olvida de Campaña El club andaluz descarta al mediocentro del Levante tras el fichaje de Óliver Torres | La entidad granota, que está cerca de cerrar la cesión de Dwamena, estudia la opción de Badou N'Diaye pero se escapa por su alto salario A. MARTÍNEZ/M. MORERA Martes, 16 julio 2019, 01:32

valencia. El fichaje de Óliver Torres no sólo fue celebrado en el Sevilla. También en las oficinas del Ciutat de València. Y es que la cúpula del Levante sabe que este movimiento supone que la entidad hispalense se olvide de José Campaña. El conjunto andaluz se alzó como uno de los principales pretendientes del mediocentro azulgrana, aunque no se planteaba acercarse a los 30 millones de euros exigidos por los dirigentes de Orriols. El mercado estival es largo, pero crecen las posibilidades de que el futbolista continúe.

El Levante se ha hecho fuerte a la hora de contemplar una salida de Campaña. El Sevilla se interesó seriamente por el centrocampista, quien precisamente se formó en su cantera. Sin embargo, el club andaluz no se mostraba dispuesto a superar los 20 kilos en su propuesta.

El Sevilla profundizó en otras opciones y ayer zanjó el fichaje de Óliver Torres, por el que desembolsará 12 millones más variables. Una incorporación con la que Monchi, director deportivo del conjunto hispalense, cubre definitivamente la demarcación de mediocentro ofensivo. El club andaluz también ha reforzado esa posición con Joan Jordán, por el que ha abonado 14 kilos al Eibar. Además, ha aterrizado en el Pizjuán un pivote como Fernando.

El Levante confía en que Campaña siga en Orriols al menos un año más. Actualmente, ningún pretendiente está presionando con ofertas próximas a los 30 millones. Precisamente, el presidente azulgrana, Quico Catalán, analizó ayer el futuro del sevillano y Roger: «Son jugadores muy importantes para nosotros. Es lógico que otros equipos se interesen. Son dos activos del club con un alto rendimiento y no tenemos ninguna intención de renunciar a ellos». En la misma línea se pronunció el secretario técnico, Manolo Salvador: «Mi deseo es que se queden. No pensamos otra cosa. A mí no me han transmitido que no quieran seguir».

La plantilla del Levante inició ayer su concentración en El Saler. Allí se encuentra Dwamena, muy cerca de hacer las maletas. El Zaragoza y el Oviedo apuestan fuerte por el ghanés. Saveljich, por su parte, es deseado por el Huesca. Además, el Mallorca, el Granada y el Celta están atentos a Luna, quien busca una salida.

El Levante maneja la opción de Darwin Machís para reforzar la banda. «No hablo de jugadores que no pertenecen al club. Es negativo para el jugador y para el Levante. Yo lo tuve en el Granada y juega muy bien», admitió Salvador. El club azulgrana también ha estudiado la opción del mediocentro defensivo Badou N'Diaye, aunque se escapa de las posibilidades por su elevado salario.