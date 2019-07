«El Levante me da la oportunidad que no he tenido en el Valencia» Ruben Vezo, ayer durante su presentación oficial en el Ciutat de València. / jesús montañana Vezo celebra su traspaso a Orriols: «Yo sé lo que puedo dar y el valor que tengo. En los cinco meses que he estado aquí he sido muy feliz» A. M. C. VALENCIA. Martes, 16 julio 2019, 01:19

Ruben Vezo ha encontrado su sitio en Orriols. El pasado mes de enero salió de Mestalla y cambió de barrio persiguiendo los minutos que le faltaban en el Valencia. Poco tardó en conectar con el Levante. Con técnicos e hinchada. De ahí que el préstamo se convirtiera en traspaso.

El pasado día 1, el Levante anunció la llegada de Vezo en propiedad. Los azulgrana desembolsan cinco millones de euros fijos más dos en variables por el central luso, quien ayer fue presentado en el Ciutat. «Desde el primer día el club y los compañeros me acogieron muy bien y me sentí muy a gusto. En estos cinco meses que he estado aquí cedido, he sido muy feliz y es eso lo que buscaba. Y al final quería dar continuidad a esa felicidad y al buen trabajo que estaba haciendo», explicó el zaguero, de 25 años.

Vezo firma un contrato hasta el 30 de junio de 2024. Se alza como el defensa más caro de la historia del Levante. «Soy consciente de que el club se ha esforzado para que yo esté aquí. Yo también quería estar. Ahora, a seguir trabajando para mejorar», admitió el portugués. Se despide del Valencia después de cinco años en los que no ha podido desplegar su potencial.

«Yo sé lo que puedo dar y el valor que tengo. En el Valencia no tenía la oportunidad de verdad de demostrar que sí podía jugar. Yo hacía lo que dependía de mí, que era trabajar al máximo y esperar la oportunidad. No la he tenido y el Levante me la ha dado. Conseguí la continuidad que buscaba y que en el Valencia no tenía. Al final cuando uno tiene continuidad y confianza y está feliz, lo normal es que las cosas salgan bien», destaca.

En Orriols se sintió arropado: «Eso también ha sido una de las cosas importante en mi decisión. Si tienes la confianza del club y la afición te quiere, al final estás a gusto y feliz y eso es lo que una persona busca. Yo sé que la afición me quiere y yo quiero devolvérselo con mi compromiso». Se muestra ambicioso: «El objetivo es conseguir la permanencia en Primera División lo más rápido posible y, si luego podemos soñar un poco más, no renunciaremos a nada».