Aemet activa un aviso amarillo ante la previsión de chubascos y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
Sergio Lozano celebra el gol en el partido entre el Levante y Auxerre. Adolfo Benetó

Sergio Lozano: «Tenemos que conseguir el objetivo lo más pronto posible»

El centrocampista anotó el último gol de la pretemporada del Levante y apela a seguir en la línea de lo demostrado durante estas semanas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:27

La pretemporada granota llegó a su fin. Lo hizo con el buen sabor de boca de poder conseguir un triunfo más en la semana previa ... antes justo del inicio de Liga. Cero goles a dos reflejó el electrónico del Abbé-Deschamps, donde el Levante UD se impuso al Auxerre. El segundo tanto lo rubricó Sergio Lozano que, a pesar de sus molestias físicas durante días previos, pudo disponer de algunos minutos de juego y culminó el stage veraniego de forma dulce y a sabiendas de que por delante se espera un campeonato con mucha competencia en su posición.

