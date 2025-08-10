Sergio Lozano: «Tenemos que conseguir el objetivo lo más pronto posible»

La pretemporada granota llegó a su fin. Lo hizo con el buen sabor de boca de poder conseguir un triunfo más en la semana previa ... antes justo del inicio de Liga. Cero goles a dos reflejó el electrónico del Abbé-Deschamps, donde el Levante UD se impuso al Auxerre. El segundo tanto lo rubricó Sergio Lozano que, a pesar de sus molestias físicas durante días previos, pudo disponer de algunos minutos de juego y culminó el stage veraniego de forma dulce y a sabiendas de que por delante se espera un campeonato con mucha competencia en su posición.

El mediocentro valenciano fue también el protagonista del club con tal de transmitir sus impresiones antes de partir de Francia, reafirmando el compromiso del equipo y la línea a seguir durante la temporada. «Creo que han sido las sensaciones muy buenas. Hemos mantenido la portería a cero en cinco partidos de los seis. Es una cosa que se habla muy bien de lo comprometido que está el equipo y hay que seguir en líneas generales así, porque tenemos que conseguir el objetivo lo más pronto posible», valoró.

Sergio Lozano es uno de los jugadores que mantiene la continuidad del bloque del año pasado. Gracias a ello, entre todos están ayudando a los nuevos a que vayan asimilando los conceptos de Julián Calero, que llevaron a conseguir el ascenso. Un hecho que para él será vivir ahora un sueño. «En 2010 me tocó vivirlo de recogepelotas. Era un sueño que tenía por cumplir y creo que no hay mejor manera que en tu casa», se sinceró.

De cara al estreno liguero, al que llegan con «muchas ganas», el futbolista sabe que cada jornada hay que afrontarla con ambición. «Sabemos que el sábado tenemos un partido difícil en Vitoria. Tenemos que seguir igual, con la misma actitud, con las mismas ganas. Y demostrar que somos capaces de mantener la línea que estamos manteniendo», sentenció Lozano.