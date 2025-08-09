Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Morales celebra su gol contra el Auxerre LP

Morales cierra la pretemporada como máximo goleador granota

El extremo ha visto puerta en tres ocasiones, dos contra el Teruel y otra ante el Auxerre

José Martí

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:23

José Morales aprovechó sus minutos en Auxerre. Anotó de penalti y asistió a Lozano en una gran acción individual. El extremo cierra así una pretemporada ... en la que ha sido el máximo anotador granota con tres goles. El de este sábado se suma al doblete de Teruel en el día de su cumpleaños. Su objetivo, convencer a Julián Calero para empezar como titular en Vitoria. Quiere romper el trivote titular en Francia, formado por Romero, Koyalipou y Brugui. El veterano extremo lleva cinco temporadas consecutivas anotando más de 10 tantos y afronta ahora su décimo curso en Primera como uno de los capitanes del equipo.

