Morales cierra la pretemporada como máximo goleador granota
El extremo ha visto puerta en tres ocasiones, dos contra el Teruel y otra ante el Auxerre
José Martí
Valencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 22:23
José Morales aprovechó sus minutos en Auxerre. Anotó de penalti y asistió a Lozano en una gran acción individual. El extremo cierra así una pretemporada ... en la que ha sido el máximo anotador granota con tres goles. El de este sábado se suma al doblete de Teruel en el día de su cumpleaños. Su objetivo, convencer a Julián Calero para empezar como titular en Vitoria. Quiere romper el trivote titular en Francia, formado por Romero, Koyalipou y Brugui. El veterano extremo lleva cinco temporadas consecutivas anotando más de 10 tantos y afronta ahora su décimo curso en Primera como uno de los capitanes del equipo.
Todo esto en una pretemporada con muy pocos goles para el Levante. El sistema de 5-3-2, también en su variante a tres delanteros, demuestra que el equipo será muy sólido, pero costará ver portería. El Levante solo ha anotado seis tantos en sus seis partidos disputados, con dos resultados de 0-0 incluidos. Pero, como ya se ha mencionado, la fortaleza defensiva ha sido la gran virtud del equipo de Calero en esta pretemporada. El equipo de Orriols solo ha encajado dos goles, ambos contra el Castellón este viernes.
En la faceta ofensiva, los demás tantos han llegado a través de las botas de Paco Cortés, Víctor Jr y Sergio Lozano. Carlos Espí, Brugui e Iván Romero, entre otros, apenas han gozado de oportunidades para ver puerta.
