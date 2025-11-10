Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sergio Lozano celebra un gol con su nuevo equipo. Jagiellonia Białystok

Sergio Lozano se consagra como uno de los mejores futbolistas en Polonia

El centrocampista, tras rescindir este verano con el Levante, recupera la sonrisa y destaca con seis goles anotados con el Jagiellonia Białystok

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:07

En el balompié contemporáneo, nunca se sabe cuál es la mejor decisión a tomar por un futbolista. Firmar por un equipo más competitivo, permanecer en ... un club que deseas, anteponer o no el apartado económico... son muchos de los dilemas que afrontan los jugadores de élite. Una lucha constante entre lo que dicta la cabeza y dice el corazón. En Sergio Lozano se encuentra uno de esos claros ejemplos. A pesar de que su voluntad hubiera sido seguir en el Levante UD, el equipo de su vida, distintas circunstancias le forzaron a salir por la puerta de atrás y a la larga está resultando todo un acierto.

