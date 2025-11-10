Sergio Lozano se consagra como uno de los mejores futbolistas en Polonia

En el balompié contemporáneo, nunca se sabe cuál es la mejor decisión a tomar por un futbolista. Firmar por un equipo más competitivo, permanecer en ... un club que deseas, anteponer o no el apartado económico... son muchos de los dilemas que afrontan los jugadores de élite. Una lucha constante entre lo que dicta la cabeza y dice el corazón. En Sergio Lozano se encuentra uno de esos claros ejemplos. A pesar de que su voluntad hubiera sido seguir en el Levante UD, el equipo de su vida, distintas circunstancias le forzaron a salir por la puerta de atrás y a la larga está resultando todo un acierto.

Desde primeros de septiembre, Sergio Lozano deshizo las maletas más al Este de Europa para jugar en las filas del Jagiellonia Białystok. Es un equipo de la Liga de Polonia, que está comenzando a ser puntero nacionalmente e incluso ya disputa competición continental, con presencia en la Conference League. Además, coincidiendo con otro exgranota, como es Alejandro Cantero.

A estas alturas de la temporada, el jugador valenciano está siendo la gran revelación y una de las estrellas del fútbol polaco. No sólo se transmite mediante su liderazgo en el juego, sino que además está presentando unas estadísticas impecables a nivel individual. Aunque en el filial del Villarreal ya demostró gran pegada ofensiva, Sergio Lozano se ha vuelto a destapar como un goleador y ya suma seis tantos en nueve encuentros disputados. De ellos, tres han sido en la competición doméstica y los otros tres en los partidos de más nivel en Conference, a pesar de abarcar aquí una discreta 14ª posición en la fase de liguilla.

El mediocentro causa auténtico furor y desde bien pronto se ha ganado a su nueva afición. Él, que nunca ha escondido su pasión granota, lamentó no poder seguir con el Levante en Primera División. Sus prestaciones del año pasado -por debajo de las esperadas-, el salto cualitativo tras el ascenso donde la dirección deportiva apostó por otras piezas que lo relegarían hasta un tercer plano y su alta ficha ocasionaban que su continuidad fuera prohibitiva. Lozano no puso trabas con tal también de no pasar un curso con discreto protagonismo junto a Calero y finalmente rescindió el año restante de contrato que le quedaba. Sin decantarse por seguir en otro club de LaLiga Hypermotion, el Jagiellonia Białystok ha sido una auténtica bendición.