Matt Ryan, durante un encuentro del Levante. EP

La redención de Matt Ryan

El australiano, con ganas de asumir galones, tiene el reto de triunfar en España | El veterano arquero, que no gozó de protagonismo en el Valencia ni en la Real Sociedad, se hace fuerte en el Levante y detiene el 71% de los remates

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:33

Matt Ryan no ha tardado en disipar las dudas que pudiese suscitar su trayectoria reciente. El veterano guardameta ha protagonizado un periplo con parada ... en seis países diferentes a lo largo de los últimos cinco años. Y es que, durante este período, ha desfilado por el Brighton, el Arsenal, la Real Sociedad, el Copenhague, el AZ Alkmaar, la Roma y el Lens antes de aterrizar en el Levante. Esa inestabilidad generaba recelo, pero el arquero se ha hecho fuerte bajo los palos a las primeras de cambio. Debutó apenas tres días después de formalizarse su fichaje y, desde entonces, no ha soltado los guantes. Su aplomo y su mejoría física convencen. Ahora tiene el reto de resarcirse de sus grises etapas en el conjunto txuri urdin y, previamente, en el Valencia. Afronta una nueva oportunidad para brillar en España. Y su providencial actuación frente al Oviedo sirvió para que el australiano diese un golpe de autoridad.

