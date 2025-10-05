La redención de Matt Ryan

Matt Ryan no ha tardado en disipar las dudas que pudiese suscitar su trayectoria reciente. El veterano guardameta ha protagonizado un periplo con parada ... en seis países diferentes a lo largo de los últimos cinco años. Y es que, durante este período, ha desfilado por el Brighton, el Arsenal, la Real Sociedad, el Copenhague, el AZ Alkmaar, la Roma y el Lens antes de aterrizar en el Levante. Esa inestabilidad generaba recelo, pero el arquero se ha hecho fuerte bajo los palos a las primeras de cambio. Debutó apenas tres días después de formalizarse su fichaje y, desde entonces, no ha soltado los guantes. Su aplomo y su mejoría física convencen. Ahora tiene el reto de resarcirse de sus grises etapas en el conjunto txuri urdin y, previamente, en el Valencia. Afronta una nueva oportunidad para brillar en España. Y su providencial actuación frente al Oviedo sirvió para que el australiano diese un golpe de autoridad.

En el Carlos Tartiere, Ryan salvó al Levante en los momentos de mayor sufrimiento. A sus 33 años, está demostrando que mantiene intacta su agilidad bajo palos. Además, se siente cómodo con el balón en los pies y aporta seguridad en el juego aéreo. En los seis partidos que suma como granota, ha encajado nueve goles. De los 31 remates recibidos, ha parado 22. Es decir, detiene el 70,97 por ciento de los tiros a portería. Su único lunar hasta la fecha, la falta de entendimiento que tuvo con Matías Moreno en el tanto del empate del Getafe. Además, pese a tratarse de un recién llegado al club, no le ha temblado el pulso a la hora de alzar la voz. Está dispuesto a asumir galones dentro del vestuario.

«No es aceptable tener estadísticas así. Es algo que tenemos mejorar, no ha sido suficiente. Estamos defendiendo demasiado atrás. Tenemos que encontrar el equilibrio entre respetar al rival y tener demasiado respeto y estar demasiado replegados. Estoy intentando hablar con los compañeros sobre detalles», afirmó Ryan después de la elevada cifra de goles encajados en las primeras jornadas de Liga.

Ryan, tal y como ha reconocido públicamente, se siente «ilusionado» por regresar a una liga «muy top». Precisamente, en el Ciutat de València, el australiano se ha reencontrado con dos viejos conocidos como Jon Ander Olasagasti y Goduine Koyalipou, con los que coincidió en la Real Sociedad y el Lens, respectivamente.

Manu Sánchez ensalza «la dinámica ascendente» del equipo Manu Sánchez se ha adueñado del carril izquierdo. El madrileño, uno de los fichajes de verano, destaca un antes y un después en este inicio liguero. «Ante el Oviedo conseguimos una victoria importante. Desde el partido contra el Elche, que supuso un punto de inflexión para nosotros, el equipo ha sabido darle la vuelta a la situación y está en una dinámica ascendente», comentó en declaraciones facilitadas por el Levante. El lateral confía en reflejar en Orriols esa mejoría: «Tenemos ganas de brindar a la afición la primera victoria en casa porque se nos está resistiendo».

La falta de continuidad de Ryan durante los últimos cinco años ha provocado que su valor de mercado cayera desde los diez millones de euros hasta los 2,5 actuales, según el portal especializado Transfermarkt. En cualquier caso, ya ha comenzado a justificar la apuesta llevada a cabo por la secretaría técnica comandada por Héctor Rodas después de la salida de Andrés Fernández, uno de los protagonistas del ascenso a Primera División.

Ryan ha llegado a Orriols después de un «verano largo», ya que estaba sin equipo tras la finalización de su contrato con el Lens. Se ha comprometido con el Levante para la presente temporada con opción a un año más. El internacional australiano, quien ha sido padre recientemente, quiere redimirse en España. En el Valencia apenas jugó 23 partidos en dos temporadas (2015-16 y 2016-17). Estuvo eclipsado por Diego Alves y Jaume Doménech. La entidad de Mestalla, que desembolsó siete millones por su fichaje, lo acabó traspasando al Brighton por seis. En el conjunto inglés, vivió su mejor etapa como profesional.