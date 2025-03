Pubill: «Un ascenso del Almería, del Levante y del Mirandés de Alessio sería espectacular»

Marc Pubill Pagés (Terrassa, 20-6-2003) llegó al juvenil del Levante en 2020, y su paso por el filial fue de puntillas, puesto que ... a finales de 2021 ya estaba debutando con el primer equipo granota. En hasta 42 ocasiones defendió los colores azul y grana —11 partidos en Primera División, 3 de Copa del Rey y 28 en Segunda—, pero este sábado, se enfrentará a ellos por primera vez desde que fichó por el Almería en el verano de 2023, a cambio de 5 millones de euros, con el club de Orriols reservándose un jugoso 25% de plusvalía sobre una futura venta. Un dinero —entre 2,5 y 4 'kilos'— que estuvo muy cerca de llegar a las arcas de Orriols este pasado verano de 2024, cuando tras ganar la medalla de oro con España en los Juegos Olímpicos, la Atalanta italiana cerró un acuerdo para ficharle, pero un supuesto reconocimiento médico fallido truncó la operación.

—Este sábado va a ser la primera vez que se enfrente al Levante.

—Sí, así va a ser. Porque en la primera vuelta no pude ir al partido por unos molestias y la verdad es que tengo muchas ganas. El Levante es un club que siempre va a estar en mi corazón, siempre lo voy a sentir como mi casa y la verdad es que volver a enfrentarme a mis compañeros, que muchos son mis amigos, pues es muy especial.

—Durante la semana, ¿intercambia mensajes con sus excompañeros?

—No, no. Mira, hay varios compañeros de ahí que siempre solemos hablar y esta semana no les he mandado ningún mensaje para que veas la importancia del partido. Así que esta semana no hay amigos.

—¿Le hubiera gustado seguir creciendo en el Levante o entendía que tenía que dar el salto a otro club, en este caso el Almería?

—Bueno, en el momento en el que salí el club estaba pasando por malos momentos económicos y creo que la decisión de venir aquí fue algo que nos vino bien a los dos, tanto a mí para ir a un club de Primera como al Levante para ingresar ese dinero que necesitaba en ese momento.

—Para el Almería, ¿cómo de importante es este partido?

—Quedan diez partidos, que son diez finales realmente, y como venimos diciendo ahora que queremos ir partido a partido así que esta contra el Levante es nuestra final de ahora y la semana que viene habrá otra. Pero sobre todo tenemos que ver el presente y pensamos en esta final, que es un partido importantísimo.

—En el tramo final de 2024 el Almería estaba imparable y desde el cambio a 2025 el rendimiento ha bajado. ¿Cómo se explica eso?

—Que el fútbol es muy mental, y creo que en ese momento entramos en una dinámica buenísima en que nos salía todo y mentalmente estábamos positivos, y realmente así nos salía todo. Creo que ahora hemos entrado en una espiral donde no nos acaban de salir las cosas y es muy difícil salir cuando te metes ahí. Ya nos pasó el año pasado, que nos metimos ahí y no logramos salir, pero este año estoy convencido de que vamos a dar la vuelta a la situación.

—¿Cómo ve al Levante este año? ¿Tiene algún punto débil?

—El Levante está en un momento de forma espectacular, por eso están ahí arriba y se lo merecen por cómo están jugando y por su fútbol. Hemos preparado el partido, lo estamos preparando muy bien y esperamos poder llevarnos los tres puntos

—¿Cómo fue la experiencia de ganar el oro con España en los Juegos Olímpicos?

—Pues fue precioso, creo que es de las cosas más bonitas que puede conseguir un deportista y la verdad que fue una cosa que me hizo muy feliz.

—Luego vino el no-fichaje por la Atalanta, que llegó hasta estar allí en Bérgamo pasando reconocimeinto médico incluso. ¿Qué pasó?

—Sí, bueno, alegaron un problema físico, pero luego creo que he demostrado que problema físico no tuve ni tengo ninguno. Estuve jugando dos partidos por semana y venía de jugar los Juegos Olímpicos, así que problema físico no tenía ninguno. Así que no sé qué pasó.

—Aquel traspaso, por el porcentaje de futura venta, iba a ayudar mucho al Levante.

—Todo lo que sea ayudar, y todo lo bueno que le pueda pasar al Levante, si encima puede ser gracias a cualquier cosa que pueda estar relacionada conmigo, pues me daría felicidad.

—Ha salido recientemente en prensa catalana su nombre relacionado con el Barça. ¿Este interés le consta?

—Bueno, es algo de lo que no puedo hablar mucho, porque no sé mucho, pero la verdad es que no sé nada.

—Volviendo a su etapa en el Levante, ¿qué destacaría de cómo se trabaja y cómo se trata a los jóvenes en la cantera?

—Es un club que apuesta por su cantera, que la trabaja muy bien, tiene grandes staffs en la cantera que te enseñan muy bien el fútbol y se está viendo que sacan muchos campeonatos y que luego rinden cuando los ponen en el verde, y es algo que es muy bueno para el club.

—Allí coincidió con Alessio Lissi.

—Es un gran entrenador que te enseña unas bases y esas bases son las bases del fútbol y es muy difícil no creer en un entrenador cuando se expresa tan bien y cuando todo lo que dice realmente es lo que haces en el campo y ves que va bien. Es un entrenador al que los jugadores creen en él y luego matan por él en el campo.

—¿Es casualidad que en los últimos años, de la cantera del Levante, hayan salido buenos laterales derechos como Marc Pubill, Andrés García o Xavi Grande?

—Pues mira, no sé si es casualidad o no, pero es una realidad. También salió Buba Sangaré de ahí. No sé si es casualidad o no, pero están saliendo grandes laterales de ahí.

—¿Una porra para este sábado?

—Uff, no sabría decirte. Con ganar, me vale.

—¿Y un deseo para final de temporada?

—Que ascienda el Almería sobre todo, y si también asciende Alessio con el Mirandés y asciende el Levante, pues mira, sería espectacular.