Iborra: «Dejar al Levante donde se merece sería perfecto, lo firmaría ya»

Si hay alguien que respira levantinismo y que lleva los colores azul y grana en sus venas es Vicente Iborra de la Fuente (16-1- ... 1988). El gran capitán del Levante regresó a su casa esta temporada, tras un éxodo en el Olympiakos debido a las estrictas normativas salariales de LaLiga, y tiene un único sueño entre ceja y ceja: el ascenso. El equipo entrenado por Julián Calero es líder en solitario de Segunda División tras cinco victorias consecutivas y el suflé está en su punto álgido. La ilusión recorre por el Ciutat de València, pero el veterano centrocampista, es cauto.

—¿Cómo se encuentra personalmente?

—Bien, bien, la verdad. En un buen momento.

—¿Cómo se siente uno, especialmente siendo capitán, al ver ahora al equipo líder en la clasificación?

—Pues contento. Tiene mucho mérito el trabajo que el equipo está haciendo, queda mucho y tenemos los pies en el suelo, pero que obviamente tenemos mucha ilusión por seguir en esta línea.

—¿Hay motivos ya para que la afición empiece a ilusionarse o hay que mantener aún un poco la calma?

—Bueno, yo creo que hay que disfrutar siempre de los buenos momentos, ¿no? Creo que no podemos quitar la ilusión a nadie, más cuando cuesta tanto poder conseguirla. Creo que tenemos derecho a ilusionarnos, pero siendo conscientes de la dificultad y de la humildad que hay que tener.

—Quedan 10 partidos, ¿se está haciendo un poco larga la temporada?

—No, para nosotros no, porque la estamos disfrutando. Disfrutamos del día a día, del grupo que tenemos, del ambiente que tenemos y todo lleva su tiempo. Yo creo que, naturalmente, siempre queremos que las cosas lleguen rápido, se acaben rápido, se nos pasa la vida rápido y no saboreamos los buenos momentos. Y creo que esta temporada es un buen momento y hay que disfrutar.

—¿Sienten que ahora que se ha puesto líder en Levante, se está valorando en el resto de España el trabajo que se está haciendo?

—Bueno, creo que lo que tiene la Segunda División es que hay muchos equipos que, a priori, aspiraban o aspiran a lograr el objetivo del ascenso y quizá ahora nos toca a nosotros ser un poco protagonistas en cuanto a la clasificación. Pero bueno, creo que más allá de que ahora estemos líderes, lo que queremos es estarlo a final de temporada y que se valore nuestro trabajo a final de temporada.

—Los números son esperanzadores. Equipo que menos partidos pierde. Mejor diferencia goleadora. Segundo máximo goleador. Cuarto que menos encaja. Segundo mejor visitante. Cuarto mejor local. ¿Esto que les dice?

—Bueno, cuando un equipo está líder, no está líder por casualidad, ¿no? Es que hace las cosas bien. El equipo se ha ganado en el día a día el poder estar líderes. Eso quiere decir que hacemos las cosas bien y, sobre todo, nos refuerza para, diariamente, seguir en la misma línea.

—Estuvo en aquel equipo del Ascenso de 2010. ¿Le recuerda en algo al de este año?

—Sí, me recuerda al grupo que teníamos, al compromiso del equipo, al ambiente tan bueno que teníamos y que teníamos un objetivo común que era el Levante Unión Deportiva y este año también.

—¿Y cómo está siendo trabajar con Julián Calero?

—Muy bien, muy bien. La verdad que creo que nos ha traído una línea de trabajo y una exigencia que necesitábamos, que el club necesitaba y que el equipo necesitaba. Que en el día a día trabajamos mucho, pero es como dice él, ¿no? Es un peaje que hay que pagar y que estamos dispuestos a pagar porque estamos viendo que las cosas funcionan, que las cosas salen bien. Y la verdad que, entre todos, tanto el cuerpo técnico, con él a la cabeza, como la plantilla, hacemos un buen binomio y creo que podemos seguir trabajando para, entre todos, conseguir lo que queremos.

—Son cinco victorias consecutivas pero, ¿todavía hay margen de mejora?

—Bueno, obviamente siempre hay margen de mejora y somos los primeros que somos autocríticos, que nos exigimos, que analizamos dónde podemos mejorar y trabajamos para ello. Hay veces que hay que ganar sin jugar bien, eso lo hacen los equipos grandes y, obviamente, cada partido es diferente. No es lo mismo jugar en Huesca que jugar contra el Castellón, el perfil del rival no es el mismo o que ahora tenemos que ir a Almería a jugar contra otro tipo de rival. La relación que tenemos es que tratamos de adaptarnos al rival pero sin perder nuestra esencia y creo que es lo inteligente de hoy en día en el fútbol.

—Precisamente le quería preguntar ahora por el próximo rival, el Almería. ¿Cómo ven este partido del sábado?

—Bueno, pues complicado como todos. Ante un rival con jugadores que vienen de jugar en Primera División, que tienen mucho nivel, que a nivel individual tienen jugadores del top de la categoría, que incluso pueden jugar en Primera. Y que para nosotros es un reto enfrentarnos a ellos en su casa, competirles y tratar de ganarles. Es nuestro único objetivo, como hicimos en casa. Y seguir en lo más arriba posible, que es lo que queremos, por lo que trabajamos y es nuestra ilusión.

—En lo individual, estos dos últimos meses por fin ha tenido esa continuidad que no había podido tener al principio de temporada.

—Ha habido más altibajos de los que me gustaría. Es cierto que el inicio no ha sido el mejor en cuanto a continuidad por esas lesiones. Afortunadamente estoy ya en el día a día, soy uno más, participo, ayudo y es lo que quiero. Aportar mi granito de arena para que el equipo sea mejor y sobre todo que me respeten esas lesiones y poder ayudar en el campo.

Vicente Iborra, durante la entrevista en la Ciudad Deportiva de Buñol. J. L. Bort

—¿Cómo fue el momento de marcar el gol contra el Cartagena? ¿Se quitó presión de encima?

—No, presión ninguna. Fue un momento bonito, especial, con mi gente y con mi afición. Después de tanto tiempo de hacer gol y más en el Ciutat, creo que no hay nada más especial para mí. Y sobre todo ganar, ayudar a ganar, que es mi principal objetivo para el equipo. Un momento para disfrutar, bonito, para recordar y sobre todo vivirlo todos juntos. No hay nada mejor que eso.

—Una curiosidad es que este año han lanzado cinco penaltis, pero cada vez lo ha ejecutado uno diferente. Si llega la última jornada y hay un penalti, ¿está claro quién lo tira?

—Bueno, yo creo que en este equipo tenemos respeto por el compañero y en este caso sabemos quién son los lanzadores principales. El día que yo lancé, los lanzadores no estaban en el campo, lo pedí otro compañero, me lo dejó y ya está. Y el otro día, Dela cogió la responsabilidad e Iván cogió la responsabilidad. Pero todos somos conscientes de quién son los principales, se va a respetar eso y no va a haber ningún problema. Si se decide que debe lanzar otro, pues adelante, hay confianza en todos. Y yo creo que es lo importante, el respeto que hay entre todos los compañeros del equipo.

—Una pregunta un poco más fútbolera y táctica. En este momento de su carrera, ¿cuál es la posición ideal de Vicente Iborra? ¿Un pivote único, jugando con otro compañero al lado o en un centro del campo de tres?

—Nunca he tenido prioridad por jugar en una posición u otra. Yo creo que el jugador, por naturaleza, ya bastante mal lo pasa cuando no juega, como para exigir dónde jugar. Disfruto estando en el campo, independientemente de la posición que sea. El otro día me tocó acabar de central, pues lo disfruté muchísimo. Me gusta jugar de central, me gusta ayudar al equipo donde sea y adaptarme donde sea. Donde el míster considere que debo aportar al equipo, ahí estaré preparado.

—Además en su carrera empezó de delantero y ha ido poco a poco retrocediendo.

—Sí, es cierto que mi debut aquí fue como delantero, luego fui un poco para atrás. En mi etapa en el Sevilla jugué un poco más adelante, y ahora he jugado algún partido de central. Tengo una anécdota también, que en un partido en San Mamés, terminé de portero. Bueno, me da igual, ya te digo, todo lo que sea ayudar en el momento que sea, pues encantado.

—Menos en banda...

—Sí, bueno, en banda quizá por mis condiciones físicas no son las mejores posiciones donde me pueda adaptar. Pero por conocimiento táctico creo que podría hacerlo y siempre me ha gustado fijarme, aprender de todas las posiciones y de todos los compañeros. Y es cierto que uno tiene unas condiciones para adaptarse mejor a unas posiciones, pues en el centro creo que me veo mejor.

—¿Cuánta gasolina le queda a Vicente Iborra?

—Bueno, gasolina no lo sé, lo que me queda es ilusión para venir aquí a ayudar en el día a día, para estar preparado, para competir, para ayudar y no lo sé. Lo que a día de hoy me deja tranquilo es que estoy al ritmo de mis compañeros, que estoy jugando partidos, que si las lesiones me respetan pues voy a estar ahí. Obviamente en el momento que vea que no voy a aportar lo que quiero, que mi nivel no va a ser el mismo que el resto, pues sí que me apartaré.

Cómo ruge el Ciutat,

cómo ruge este equipo.



INCREÍBLE.



SEGUIMOS 🐸🔥 pic.twitter.com/M10489b88r — Levante UD (@LevanteUD) March 23, 2025

—¿Un sueño perfecto sería un ascenso y luego una permanencia?

—Sí, dejar al Levante donde merece sería perfecto, lo firmaría ya. Y es mi objetivo, a día de hoy es el ascenso y luego ya veremos. Pero bueno, creo que tenemos que disfrutar el momento, disfrutar de la temporada, ir partido a partido, competir como lo estamos haciendo y a ver si termina de la mejor manera.

—Hay un vestuario muy peculiar porque es una mezcla de gente muy veterana y luego gente muy joven.

—Se lleva muy bien, todos aprendemos de todos. Yo creo que nosotros les podemos aportar nuestra experiencia, nuestros conocimientos y ellos pues esa energía, esas ganas que tienen por comerse el mundo, por mejorar, por crecer, por desarrollarse, pues para nosotros es un soplo de aire fresco cada día. Entonces creo que esa mezcla es buena siempre que el ambiente sea sano, sea bonito como el que tenemos y por eso te decía antes, que no es casualidad lo que se está consiguiendo.

—Dijo Iván Romero que usted es el que más ilusión tiene por ese ascenso y que es un ejemplo a seguir, por las ganas por entrenar, por cada partido y por cómo celebra los goles. Esas palabras de un compañero, ¿qué significan?

—Bueno, que me quieren, que me aprecian. Es bonito escucharlo al final. Trato de vivir el día a día, trato de vivir lo que es mi club, soy un aficionado más vestido de jugador. Intento venir aquí a disfrutar, a mejorar, a aprender, a trabajar como todos y es verdad que cuando estás jugando para tu club todo se magnifica y en ese sentido, como dice Iván, cada entrenamiento, cada victoria, incluso cada derrota se sufre más, es lo que tiene jugar para el equipo del que eres aficionado.

—Y en ese sentimiento de ser jugador que a la vez es aficionado, con toda la situación económica que está viviendo el club, ¿son conscientes de la problemática que hay interna?

—Sí, somos conscientes obviamente y tratamos de ayudar en todo lo posible al club. Como aficionado afecta porque lo que quieres es lo mejor para tu club, pero tratas de sobreponerte, tratas de ayudar, tratas de hacer lo mejor posible para que ojalá esa situación se revierta, se pueda mejorar y que sobre todo desde tu parcela puedas hacer todo lo posible para que esa situación se lleve lo mejor posible.

—No obstante, la afición está unidísima al equipo, de hecho ahora el club ha sacado una promoción para los últimos partidos de en casa.

—Bueno, el hecho de que la afición año tras año esté con nosotros para nosotros es una responsabilidad o tiene que ser una responsabilidad. Por eso tenemos que entregarnos al máximo, ser todo lo profesionales posibles, ser todo lo comprometidos posibles porque nos debemos a una afición, nos debemos a un club que tiene más de cien años de historia y la responsabilidad tiene que ser máxima a la hora de trabajar, a la hora de comprometernos y a la hora de valorar lo que hace nuestra afición. Están con nosotros desde el principio, sacan su abono desde el principio, viajamos y están con nosotros, pues no hay nada mejor que ganar, celebrarlo con ellos, verlos contentos y felices porque son el corazón de nuestro club.

—Para terminar, un mensaje para la afición.

—Pues que gracias, gracias por estar siempre con nosotros, por ayudarnos, por apoyarnos, por entendernos en los momentos más complicados, por no dejarnos caer y por celebrar juntos que creo que no hay nada más bonito que celebrar club, afición y jugadores muchas victorias y momentos bonitos como los que creo que están por venir.