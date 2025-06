La portería del Levante UD busca protagonistas

Dicen los sabios del balompié que un equipo comienza a construirse de atrás hacia delante. Si aplicamos el dicho, ese primer puesto enmarcaría a la ... portería. En lo que respecta al Levante UD, aún hay un mar de dudas sobre quienes serán esos elegidos para resguardar el arco en el regreso a la Primera División.

Porque ni siquiera Andrés Fernández, quien ha sido el titular indiscutible a lo largo de todo el campeonato, tiene asegurada su continuidad en Orriols. A estas alturas de su trayectoria, cuando ya tiene los 38 años de edad, se marcó ir paso a paso. Es por ello que, el pasado verano, decidiera apostar en su renovación por solo una campaña.

Ahora, durante estos días y después de que Julián Calero intercambiara impresiones con los actuales responsables del área deportiva y con Pepe Danvila, se llevará a cabo el veredicto con el arquero murciano. Desde un punto de vista deportivo, desde el Levante se es partidario inicialmente en que Andrés Fernández continúe al menos una temporada más. No obstante, habrá que conocer la postura tanto del cancerbero como la de sus representantes, con tal de saber si está por la disposición de seguir en activo y si las exigencias económicas se ajustan a lo que esté dispuesto a ofrecer el propio Levante. El club es consciente de su importancia en tanto en el juego como a nivel de vestuario, donde ejerce como un líder debido a su experiencia, pero sabe que no puede hacer esfuerzos desmesurados.

En caso de que no se alcanzara un acuerdo para esta continuidad que permanece en el aire, en un principio el objetivo será el de salir al mercado en busca de un perfil similar, es decir, reclutar a un portero veterano o con cierta experiencia en la máxima categoría. A lo largo de anteriores fechas, al club han llegado ofrecimientos como el de Vicente Guaita, en caso de que la opción del Valencia falle, o la de un ex como Keylor Navas, que milita en la actualidad en la liga de Argentina con Newell's Old Boys.

Precisamente, el otro frente abierto es el de los tres jóvenes porteros que sí tienen asegurada su continuidad. Entre Alfonso Pastor, Pablo Cuñat y Dani Martín no hay puestos para todos. Los dos últimos han estado cedidos en el Cartagena y Marbella respectivamente, ambos rindiendo con notables prestaciones. Pese a ello, en el mejor de los casos, serían tres el cupo máximo de porteros que resistan al concluir el verano. Con Dani Martín se baraja y contempla positivamente que salga un año más a préstamo. Por tanto, Pastor y Cuñat se rifarán la otra plaza. Salvo que llegue alguna propuesta económica interesante por alguno, se presenta una pretemporada en la que convencer a Calero.