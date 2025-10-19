Paco Cortés comienza a brillar con la Cultural y Deportiva Leonesa El futbolista cedido por el Levante irrumpe en el fútbol profesional como uno de los mejores jugadores del partido en Zaragoza, con un doblete de goles

Poder llegar a la élite del fútbol y asentarse, no es tarea fácil. Hay que estar en el momento y sitio adecuado más que te muestren un mínimo de confianza. En el Levante UD, después de un ascenso, no todos los jugadores iban a tener cabida y sobre todo los más jóvenes tuvieron que salir para tratar de reivindicarse. Entre ellos está Paco Cortés, que ya lo está demostrando.

El extremo granadino este sábado vivió su primera gran noche en el fútbol profesional. Ahora en las filas de la Cultural y Deportiva Leonesa, se convirtió en uno de los protagonistas en la última victoria de su equipo. Y además en tiempo récord, en apenas 20 minutos de juego correspondientes al tramo final de la jornada en el Ibercaja Estadio, la nueva casa de forma provisional del Real Zaragoza.

En ese corto tramo de encuentro, Paco Cortés deleitó a todos los presentes. Saltó al terreno de juego en el 72' y apenas unos segundos después, en el primer balón que tocaba, lo convirtió en gol. Un perfecto remate de primeras con un derechazo desde la frontal del área se transformó en el botín deseado para cualquier atacante. Sus compañeros fueron a celebrar con él lo que suponía su estreno con el equipo leonés y el primero tanto en LaLiga Hypermotion.

Pero a pesar del contundente marcador del momento, el jugador de 18 años recién cumplidos no iba a conformarse y quería aprovecharse de todos y cada uno de los minutos que le dio su entrenador, 'Cuco' Ziganda. Por ello, en el minuto 86 repitió el mismo desenlace y estableció un doblete para su cuenta particular, en este caso con una jugada más marca de la casa. Paco Cortés recibió escorado en el flanco izquierdo. Levantó la cabeza para ver la posición del zaguero y del portero rival, se posicionó el esférico hacia la pierna derecha y con toda la serenidad del mundo cruzó su disparo al palo largo para convertir el definitivo 0-5 en tierras mañas. De esta forma, Paco Cortés dejaba su huella como goleador en la categoría de plata y mostraba su candidatura para poder contar con una primera titularidad que todavía no ha llegado.

Al término del partido, Paco Cortés también fue el encargado de conceder unas declaraciones para los medios del club. «Estoy súper contento de poder ayudar al equipo con los goles y muy feliz por el resultado», expresaba. Además, lejos de egocentrismos, el andaluz sólo mira por el beneficio colectivo. «Yo cada vez que salgo trato de aprovechar los minutos y dar todo lo que pueda al equipo».

El jugador cedido por el Levante, con contrato en vigor hasta 2028 tras la renovación este último verano, refuerza su condición. Mientras espera seguir creciendo y terminar de formarse en la Cultural y Deportiva Leonesa, para que de cara a un futuro a corto plazo también tenga abiertas las puertas para un regreso a Orriols.