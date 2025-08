Paco Cortés renueva con el Levante hasta 2028

Desde el Levante UD se inicia el mes de agosto con una noticia que genera gran satisfacción tanto en lo referente para el club, ... como para el protagonista implicado y para una afición deseosa de disfrutar de los mejores jugadores. Esta viene traducida en la renovación de Paco Cortés. El futbolista granadino ha rubricado su firma para ampliar su vínculo como granota hasta el año 2028.

El área deportiva ha querido transmitir su máxima confianza en uno de los grandes baluartes que ha dado recientemente la cantera. El extremo Paco Cortés seguirá ligado a los de Orriols, ahora como jugador del primer equipo a todos los efectos. Hasta la fecha, no había riesgo de fuga. Poseía contrato hasta 2027. Pero el Levante ha decidido llevar a cabo esa ampliación y mejora contractual que se reservaba para que pueda dar el salto. «Estoy superfeliz por la confianza que me están dando», afirma el jugador en declaraciones a las plataformas oficiales del Levante.

A pesar de contar solo con 17 años, posee un gran descaro y está tratando de reafirmarse a las órdenes de Julián Calero. Su debut en el primer equipo ya se ha producido en partido oficial, cuando en la jornada 42 de hace dos temporadas Javi Calleja le permitiera debutar en el último encuentro que se disputaba en El Alcoraz, sacando a relucir algunos gestos técnicos y habilidosos, con el desborde y finalización como sus principales virtudes.

Para deleitarse con el fútbol de Paco Cortés, no obstante parece que habrá que esperar. El extremo tiene complicado contar con participación en el primer equipo. Llegó en categoría infantil y desde entonces ha experimentado una notable evolución. «Firmé para el año siguiente y vine una semana para conocer el club y las instalaciones y me quería quedar ya. No quería irme a casa», destaca de aquel momento. Ahora se prevé que el futuro inmediato del futbolista pase por una cesión hacia otro club de inferior categoría, pero por encima de la Tercera RFEF en la que venía compitiendo con el filial.