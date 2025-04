Optimismo con Carlos Álvarez y Elgezabal

Los corazones del levantinismo se estrepitaron el pasado sábado. Además de la derrota sufrida en el Carlos Tartiere, se temió lo peor con Carlos ... Álvarez, uno de los jugadores más diferenciales. En una entrada al suelo por parte de un adversario carbayón, el mediapunta quedó lastimado y minutos después tuvo que ser sustituido. Sin embargo, a pesar del percance, no hubo que lamentar lesión.

A pesar del visible hinchazón en la zona del tobillo que podía llevar a pensar que Carlos Álvarez se perdiera el resto de la temporada, o al menos parte de ella, esto no será así. El sevillano se ha mostrado indestructible. Pese a su menuda talla, en su estancia en Orriols ha gozado una salud de hierro y ni un contratiempo así invita a frenarlo, donde quiere y se espera que pueda formar parte de la siguiente convocatoria.

Aunque el jugador se vaya a mantener al margen de sus compañeros o entrenando parcialmente durante las primeras sesiones de la semana, la intención es ir reintroduciéndolo conforme muestre evoluciones en la zona afectada. Tampoco quieren forzarlo más de lo previsto por evitar algún mayor. Desde el Levante son conscientes de que una semana no da para mucho en estos casos, pero el '24' azulgrana no está descartado y, si no es de inicio, espera contar con algunos minutos para la primera de las cinco jornadas restantes.

Unas buenas noticias que también se trasladan al centro de la zaga, después de que Elgezabal quedara fuera de la expedición a Oviedo tras sufrir una microrrotura en la zona del gemelo. Un daño que justamente venía de padecer Iván Romero y que, en el caso del atacante, le hizo perderse dos partidos.

No obstante, para el defensa todo parece que quedará en un mal algo menor. Después de los últimos días de relativo descanso, Elgezabal ha ido evolucionando favorablemente y no ha sentido molestias más aparatosas. Si durante el transcurso de la semana no surge algún contratiempo, volverá a estar a disposición. Y es que Julián Calero sabe de la importancia de este jugador, ya que los dos encuentros sin él sobre el campo se tradujeron en dos derrotas.