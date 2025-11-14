Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos activaron un refuerzo el día de la dana como si toda Valencia estuviera en alerta roja y no solo el litoral
Olasagasti, en el partido entre Levante y Real Madrid. Adolfo Benetó

Olasagasti sigue sin superar la reválida con el Levante

El centrocampista fue fichado este verano en lugar de Kochorashvili, pero es el jugador menos utilizado por Julián Calero en esta posición y sus actuaciones son discretas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

Prácticamente tres meses han transcurrido ya desde el inicio de la Liga. Unos jugadores han tenido más margen de tiempo que otros para adaptarse a ... sus nuevos equipos, bien por incorporarse a posterior o por cualquier contratiempo físico. Y entre los numerosos movimientos en el Levante UD tras el ascenso, uno de los que se formalizó a mediados del verano fue Jon Ander Olasagasti. El mediocentro estaba destinado a ser uno de los futbolistas con galones. Sin embargo, transcurrido este primer tercio de la competición, no ha sido capaz de despuntar y se mantiene entre bambalinas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  7. 7 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  8. 8 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  9. 9

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  10. 10

    Resistencia a la insulina, la nueva pandemia del siglo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Olasagasti sigue sin superar la reválida con el Levante

Olasagasti sigue sin superar la reválida con el Levante