El Levante encuentra petróleo en el balón parado

El Levante afronta un parón de selecciones un tanto complicado, después de la derrota por 3-1 ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, que junto con el resto de resultados de la jornada, dejó al conjunto granota de nuevo en los puestos de descenso. Semana y media de reflexión pero también de preparación, porque a la vuelta de la esquina, el próximo viernes 21, se disputa el derbi contra el Valencia en Mestalla (21 horas).

El equipo entrenado por Julián Calero llegará en una mala dinámica de resultados con cuatro partidos de Liga consecutivos sin ganar. Perdió ante el Rayo Vallecano (0-3), empató con el Mallorca (1-1), y cayó derrotado ante el Celta de Vigo (1-2) y el comentado tropiezo ante el Atlético. No obstante, entre medias disputó la primera ronda de la Copa del Rey ante el Orihuela, un partido que aunque se sufrió hasta el final, pudo superar por 3-4 en parte gracias al balón parado.

Y es que si algo tiene positivo este Levante pese a que le está costando sumar puntos, es que tiene facilidad para hacer goles. El problema está atrás, en la fragilidad defensiva y en el saber cerrar los partidos, pero a la hora de ver portería rival, está sabiendo hacer daño. En los últimos tres partidos que ha disputado, ante Orihuela, Celta y Atlético, el Levante ha logrado marcar en acciones a balón parado y ha dado ese paso adelante en la pizarra, lo que aporta una nueva dimensión ofensiva a un equipo con muchos recursos en ataque.

Hasta este momento, todos los goles de la temporada del Levante, a excepción del que anotó José Luis Morales de penalti ante el Barcelona, habían venido en acciones de juego abiertas, normales y corrientes. En cambio, los últimos goles granotas han venido desde acciones de estrategia. Unai Elgezabal abrió la lata ante el Orihuela con un testarazo en un córner. Después, ante el Celta, Kervin Arriaga consiguió igualar el marcador cazando un rechace suelto en el área tras un saque de esquina, y finalmente, Manu Sánchez le marcó a su exequipo, el Atlético, cazando un balón al segundo palo también en un envío desde la esquina.

Esto da un paso adelante al Levante, que tal y como comentó este miércoles el propio Manu Sánchez, necesita tener más herramientas como el gol a balón parado para sumar puntos. «Sí que es verdad que muchas veces nos ha costado cerrar los partidos. Hemos ido ganando y nos han empatado e incluso perdido. Son cosas que tenemos que mejorar, somos conscientes de ello. Tanto en defensa para no encajar tanto y, aunque ofensivamente estamos muy bien, quizá meter algún gol más para cerrar esos partidos. Somos conscientes de ello, sobre todo de la mejoría en defensa y vamos a tratar de que nos pase en el futuro», comentó el lateral izquierdo granota.