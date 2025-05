El motivo por el que al Burgos podría interesarle dejarse ganar contra el Levante

Marc Escribano Enviado especial a Burgos Domingo, 25 de mayo 2025, 12:36 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

El Levante se juega hoy conseguir el ascenso matemático en Burgos. La combinación seguramente ya la saben: los de Julián Calero necesitan ganar su partido en El Plantío y esperar a que uno de Mirandés o Elche pinche en sus respectivos encuentros de la jornada unificada de Segunda, que da comienzo a las 18:30 horas.

No obstante, el Levante tiene varios puntos a su favor para pensar que esa victoria será posible conseguirla. Para empezar, cerca de dos mil aficionados granotas se desplazan a tierras castellano-leonesas para presenciar 'in situ' el partidazo. Además, está el hecho de que el Burgos, que ya no puede ascender ni descender, no se juega nada clasificatoriamente hablando.

Y para colmo, hay un factor extradeportivo de esos que solo los aficionados valoran. El Burgos tiene una rivalidad extensa con el Mirandés, fruto de la proximidad entre equipos al ser ambos de la misma provincia. Y los de Miranda de Ebro también están en plena pelea por el ascenso.

Es por ello que en tierras burgalesas sospechan que el Burgos podría dejarse ganar con el Levante, para que el equipo valenciano ascienda a Primera y le quite una de las plazas de promoción a sus eternos rivales, a los que no quieren ver bajo ningún concepto en una categoría superior.