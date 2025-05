El gato sube la palmera, y el Levante, a Primera

Cuenta la historia que en el antiguo campo de Vallejo, unos pocos años antes del primer ascenso del Levante a Primera División, apareció un gato ... muerto atado a la palmera que había en la entrada del terreno de juego, acompañado de un cartel que rezaba: «Cuanto este gato suba a la palmera, el Levante subirá a Primera». Poco después, en 1963 y tras derrotar al Deportivo de La Coruña, el conjunto granota consiguió el hito de alcanzar la elite del fútbol español y apareció otro cartel en la misma palmera del Vallejo que deía: « El gato resucitó, y el Levante a Primera subió».

Sesenta y dos años después, el gato vuelve a estar postrado sobre la palmera, la que alcanzó y derribó en su visita al Martínez Valero venciendo al Elche, y tiene en su mano dar el salto para alcanzar el cielo y regresar, por sexta vez, a la Primera División. No será fácil, puesto que no depende únicamente del Levante. Pero la buena noticia es que no es una única oportunidad, es el primer 'match-ball' que tendrán los granotas en este cierre de temporada de la categoría de plata.

Este domingo, a partir de las 18:30, casi dos mil aficionados levantinistas desplazados a El Plantío llevarán en volandas a sus jugadores para conseguir una victoria que, en caso de que llegue acompañada de un pinchazo del Elche o del Mirandés, significaría sellar matemáticamente el ascenso. Los de Julián Calero llegan a la cita tranquilos, con la calma de ser líderes y tener un margen de dos puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Si incluso ganando no se consigue el ascenso directo porque los demás no fallan, no pasará nada. Quedará el segundo 'match-ball' de la semana que viene, en casa, en el Ciutat de València, con más de 24.000 aficionados copando el graderío de Orriols. Una oportunidad ante el Eibar, que en tal caso, sería la definitiva.

Los cálculos son sencillos: el Levante necesita sumar cuatro puntos de los últimos seis para ascender a Primera. Da igual el orden. Si empatando en Burgos y ganando al Eibar, o venciendo en El Plantío y repartiéndose los puntos en el Ciutat. Los números no mienten. Eso sí, si los rivales directos fallan, podría ser suficiente con tres este mismo fin de semana. Incluso existe el remoto escenario de que el Levante pueda sellar su ascenso a Primera empatando su partido en Burgos. Para ello, el Elche tendría que perder contra el Málaga, y el Oviedo no tendría que ganar su partido. Lo que hiciese el Mirandés daría igual en este escenario. Difícil, pero posible.

En el plano puramente deportivo, el equipo entrenado por Julián Calero cuenta con dos bajas confirmadas: la de Iván Romero por lesión, y la de Oriol Rey por sanción. Ambos, no obstante, viajan con el grupo para hacer piña, aunque no se sentarán en el banquillo. La ausencia del centrocampista será importante, puesto que ha sido indiscutible toda la temporada. Su puesto en la medular se lo disputan Giorgi Kochorashvili y Vicente Iborra, ya que Pablo Martínez y Ángel Algobia parecen fijos en la alineación. La defensa y el ataque no deberían tener modificaciones respecto a los últimos partidos, ya que lo que funciona, no hay que tocarlo.

El Burgos, por su parte, no se juega nada más allá de los simbólicos puestos clasificatorios, ya que ya no puede ni alcanzar el play-off ni descender. Los burgaleses querrán despedirse de su afición con buenas sensaciones, pero son conscientes de que la invasión granota se apoderará de El Plantío, que como en su día pasó con Jerez y Lleida, se tornará de colores azul y grana.

Precisamente al Burgos lo conocen bien dos granotas: el técnico Julián Calero y el central Unai Elgezabal, ya que juntos consiguieron el histórico ascenso de la entidad castellano-leonesa de Segunda B a Segunda. «A nivel emocional, para mí, es un partido con muchísima carga, pero quiero estar tranquilo y seguro, centrado especialmente en lo mío. Hay mucha gente de Burgos que me ha contactado, que somos amigos y que les deseo siempre lo mejor. El club y la afición es increíble. Tengo una relación espectacular, y la propia ciudad y las muestras de cariño eran constantes. A nivel emocional es muy bonito, pero estas cosas están muy bien durante la semana, en el prepartido, pero en el partido cada uno tenemos que estar a nuestra labor. Sé la dificultad de jugar en El Plantío, exigente pero bonito, y lo he vivido durante tres temporadas, y sé lo que significa competir allí bien y ganar. Lo que tenemos que hacer lo tendremos que hacer muy bien», destacó el entrenador del Levante en la rueda de prensa previa al partido.

Por su parte, Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, aseguró que «el Levante es un equipo muy disciplinado, riguroso y equilibrado. Tienen muchas variantes y muchos registros, lo que demuestra por qué están donde están en la clasificación. Quiero que hagamos un buen partido en casa ante el Levante. Sabemos el nivel del rival y queremos estar a la altura y no cometer errores. Tendremos que llevar el partido a nuestro terreno si queremos llevarnos los tres puntos».

Sea como fuere, será una tarde intensa y de transistores. La jornada unificada hará que los aficionados levantinistas, tanto los desplazados a Burgos como los que lo sigan desde Valencia, estén pegados a la radio para enterarse de lo que sucede en Elche y Miranda de Ebro. Un gol en otro campo puede cambiar la vida al Levante, que sabe que primero tiene que hacer sus deberes y ganar. Para volver, por fin, a Primera. Donde merece estar.

Alineaciones probables

Burgos CF: Cantero, Pipa, Arroyo, Aitor, Florian, Atienza, Morante, David, Córdoba, Sancris y Fer Niño.

Levante UD: Andrés, Dela, Elgezabal, Miquel, Pampín, Algobia, Kochorashvili, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Brugué y Morales.