El Levante renueva la relación con su main sponsor

Eric Martín Valencia Miércoles, 9 de julio 2025, 22:23 Comenta Compartir

La coyuntura económica del Levante UD no es la más boyante desde el anterior descenso y ese 'all in' que se perdió en la ... temporada 2022-23 tras el batacazo contra el Deportivo Alavés. En este complicado viaje ir acompañado de gente de confianza y que apueste por ti es importante, más si hace una importante contribución económica. Y en el decano valenciano precisamente eso es lo que han encontrado con Marcos Automoción.

El que ha sido su main sponsor durante los últimos cursos ligueros seguirá vinculado en la nueva etapa en Primera División. El club granota ha anunciado de forma oficial el acuerdo que permitirá que Marcos Automoción como principal patrocinador al menos durante un año más, es decir, hasta 2026. Esta será por tanto su cuarta campaña demostrando su firme compromiso por los de Orriols, al que acompaña desde 2022, coincidiendo con sus peores momentos deportivos e institucionales más recientes. Noticia relacionada El sueño que persiguen Brugui y Oriol Rey El logotipo y nombre de la marca automovilística seguirá luciendo en la parte frontal de las camisetas del primer equipo masculino, con la diferencia de que ahora lo hará compitiendo en los estadio de LaLiga EA Sports. «Contar con el respaldo de una empresa como Marcos Automoción es clave para seguir construyendo un proyecto sólido. Su apoyo en los últimos tres años ha sido ejemplar y estamos muy orgullosos de que sigan a nuestro lado en esta nueva etapa», expresaba Pablo Sánchez, presidente del club. De esta manera, el Levante clausura una jornada idónea en cuanto a la continuidad y estabilidad contractual con distintos patrocinadores, que supone un plus de ingresos económicos. Además de la citada marca, este mediodía también se presentó el acuerdo con Lowi para relucir en el dorso, en un acto al que asistieron los futbolistas Brugui y Oriol Rey.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión